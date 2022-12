V barvách ale pochopitelně zakopaný pes vůbec není. I když vizuálně se občas může v prostředí haly balon ztrácet před očima.

Důležitá je změna pro nahrávače, smečaře a hlavně pro přihrávající volejbalisty. Jiné druhý balonů odlišně létají vzduchem, a tak není úplně jednodchué jejich zpracování v poli.

V Ostravě se Jihočeši se změnou míčů vyrovnali náramně. Trenér Ostravy Richard Vlkolinský pohárové starosti nemá, toho trápí úplně jiné problémy: "Děláme spoustu chyb, tím soupeři moc pomáháme. Nadřeme se, abychom skóre srovnali, pak zase přijde série chyb a znovu nám soupeři ujedou. Nebýt našich chyb, tak by to byl pěkný volejbal."

Ale Jihočechům se líbil. Fanouškům určitě. Dřina to byla možná až nečekaná, jenomže Jihostroj hodně cestoval a navíc změna balonů…Z tohoto pohledu je tříbodová výhra Jihostroje v hale posledního týmu tabulky nesmírně cenná. Ani trenér Č. Budějovic Vojtěch Zach balony neřešil: "Dva sety jsme se drželi. První jsme měli pod kontrolou, druhý už moc ne, ale vyhráli ho. Pak jsme v hlavách hodně polevili, toho domácí využili a zahráli skvělou koncovku. Ve čtvrtém setu jsme zjistili, že musíme hrát s plnou koncentrací," uzavřel kouč Č. Budějovic tříbodové putování Českou republikou.

Hráči Jihostroje už se chystají na čtvrtek, kdy do Č. Budějovic přijede Kladno (18).