MX1

Filip Neugebauer (Osička MX Team) nebo Bence Szvoboda (Buksa/Ados KTM Team). Kdo s koho. To bylo hlavní téma závodů nejatraktivnější třídy MX1. Jeden z nich měl získat titul, a protože je od sebe před Jinínem dělily jenom dva body, viděli jsme opravdu infarktové závody. První jízda víc přála Bencemu Szvobodovi. Ne úplně dobrý start měli oba hlavní aktéři, Bence se ale dokázal rychleji prodrat dopředu a nakonec až na první místo, Neugebauer byl v první jízdě třetí. Co to znamenalo do druhé? Už sedmibodový rozdíl ve prospěch Szvobody a velké napětí. Chtělo to štěstí. A víc ho dostal opět Bence Szvoboda. Tedy, co se titulu týče. Pořadí na čele závodu se hodně promíchávalo, chvíli byl první Szvoboda, chvíli Neugebauer. Šachovnicovým praporem byl první odmávnutý Neugebauer, za ním týmový kolega Lukas Neurauter (Osička MX Team) a třetí Bence Szvoboda. Celkově v závodě to znamenalo vítězství pro Neugebauera, druhý byl Szvoboda a třetí Neurauter. Komu ale připadl titul? Počítáte správně. O dva body se stal mistrem republiky roku 2019 maďarský jezdec Bence Szvoboda. Vicemistrem je Filip Neugebauer a druhým vicemistrem Václav Kovář (HT Group Racing Team). Toho v sezoně dlouho trápila zranění, i přesto se nevzdal a třetí příčka je úspěch. I když jak on sám říká. „Já jsem vždycky spokojený jenom s tím nevyšším umístěním.“ Celkově čtvrtý v roce 2019 skončil Lukas Neurauter, kterému byl osudný závod v Kramolíně, kde mu technické problémy sebraly velkou nálož bodů. Neskutečné páté místo patří Petrovi Bartošovi (Orion Racing Team), který letos poprvé vyzkoušel i Veterány, kde v jediném odjetém klání porazil Martina Žeravu. Šestý celkově je František Smola (BV Racing Cross), který má za sebou povedený rok. Na sedmé pozici Martin Michek (Buksa/Ados KTM Team). Ten chyběl na třech závodech kvůli mistrovství Evropy, které ovládl.

MX2

I v MX dvojkách se teprve v posledním závodě sezony rozhodovalo o mistrovi republiky. Tady měl k němu nejblíže Martin Krč (Buksa/Ados KTM Team), který vedl tabulku. Čtrnáct bodů za ním číhal Šimon Jošt (Osička MX Team), dalších dvacet bodů na něj ztrácel průběžně třetí Jonáš Nedvěd (Orion Racing Team). A rozhodla už první rozjížďka, která byla kvůli pádu jednoho z jezdců předčasně ukončena. Počítalo se tak pořadí po šesti odjetých kolech. A mistrem republiky se už po první jízdě stal Martin Krč. Jezdec, který neměl první polovinu roku úplně podle představ, ale v té druhé opravdu zazářil a vyhrál všechny závody, kromě jednoho, toho posledního. Vítězem závodu v Jiníně se totiž stal Dušan Drdaj (Yamaha Čepelák Racing Team), který se tímto skvělým výkonem rozloučil s MX2 a příští rok už ho uvidíme ve vyšší kubatuře. Za zmínku stojí také výkon Pavla Dvořáčka (SMX Racing Team), který v Jiníně skončil celkově třetí. Na vyhlášení těch nejlepších jezdců sezony ovšem mistra republiky Martina Krče doplní jiná jména. Druhý Šimon Jošt a třetí Jonáš Nedvěd. Kdo další je v sezoně 2019 na předních místech? Čtvrtá pozice patří Dušanovi Drdajovi, který výkonem v Jiníně jenom o dva body přeskočil pátého Jakuba Terešáka (HT Group Racing Team). Jezdce, který bojoval o titul, ale plány mu zmařilo zranění a jeden vynechaný závod. Na šestém místě vidíme v tabulce výsledků jméno Pavla Dvořáčka. Sedmý je Denis Poláš a osmý Martin Vondrášek (Haas Racing Team).

Ženy

Ve třídě žen už to takové drama nebylo, alespoň z pohledu běžného diváka nebo členů týmu letošní šampionky, kteří už tušili… Kristýna Vítková (Yamaha Čepelák Racing Team) potřebovala v posledním závodě sezony získat pouhých šest bodů, aby se stala mistryní republiky. A kdo sledoval její cestu letošní sezonou, bylo mu jasné, že to zvládne s přehledem. V první rozjížďce sice honbu za titulem trochu zdramatizovala, když na začátku upadla a potom jezdila s helmou bez kšiltu, ale potom už soupeřkám nedala šanci a hned po první jízdě mohla slavit titul. A slavila! Po projetí cílem to na trati vypadalo jako na mistrovství světa, kdy jí členové týmu, sladění ve vítězných tričkách, polévali šampaňským. Rozjížďku vyhrála, stejně tak tu druhou a titul tak získala bez jediné ztráty bodu. Druhou nejrychlejší jezdkyní sezony 2019 je bezpochyby Barbora Laňková (Orion Racing Team), dokazuje to také její titul vicemistryně republiky. Bára v Jiníně Kristýnu málem dokázala porazit, stejně jako v několika předešlých závodech, vždycky jí ale pár metrů, nebo snad dokonce centimetrů zbývalo. Ale její výkony rozhodně stály za to. Stejně jako počínání třetí nejlepší české motokrosové závodnice Mariky Mlýnkové (BV Racing Cross). Mariku jsme v Jiníně neviděli, před posledním závodem ukončila kariéru. I tak je třetí nejrychlejší ženou. V Jiníně ji na třetím místě na stupních vítězů vystřídala Lucie Simonová. Dalšími ženami v celkové tabulce výsledků roku 2019 jsou čtvrtá Kristýna Tomišková (Team motokrosová škola CZ), která nejlepší výkon podala v Dalečíně, v posledním závodě to byl její druhý nejlepší. Dále na páté pozici skončila celkově Sarah Schnelzer (Motosport Chýnov v AČR). Ta v Jiníně hodně tahala za plyn a málem jsme ji viděli na stupních vítězů. Šestá v sezoně Alina Barthel (Motosport Chýnov v AČR). Sedmá Viktorie Kellerová, která v Jiníně chyběla, a osmá celkově letos Viktorie Lohninská (Region Racing CZ).

Veteráni

Ve třídě Veteránů bylo o šampionovi letošní sezony rozhodnuto už od minulého závodu. Stal se jím Martin Žerava (KRTZ Motorsport), druhé místo celkově v sezoně už měl jisté Zdeněk Pučálka (KRTZ Motorsport). Kdo bude třetí, to se rozhodovalo právě v posledním závodě. Ale nejdřív zpět k mistrovi republiky. Martin Žerava nemusel do posledního závodu ani nastoupit, ale to by nebyl pravý šampion, a tak i obě rozjížďky jinínského závodu vyhrál. Druhý nejlepší muž sezony Zdeněk Pučálka do toho tak nešlapal jako Žerava a skončil osmý. Proč by také, když měl už titul vicemistra v kapse. A teď to třetí celkové místo sezony. Nejblíže k němu měl samozřejmě průběžně třetí jezdec tabulky, což byl Jan Hůda (BV Racing Cross). Bodově ho ohrožoval hlavně čtvrtý Roman Majer, ten měl ale smůlu a druhou rozjížďku v Jiníně nedojel, přišel o hodně bodů a třetí příčku Janu Hůdovi přenechal. Propadl se na celkové šesté místo v sezoně ve třídě Veterán. Čtvrtý je celkově Jiří Pach (Motosport Chýnov v AČR), který zajížděl velmi dobré výsledky hodné „bedny“. Ovšem dva vynechané závody bodově vykonaly své. Páté místo v sezoně patří Stanislavovi Horskému, šesté má Roman Majer, sedmé Andreas Fuchs a osmé Roman Skalka.

V kategorii Veterán 50+ získal titul mistra republiky, i přes smůlu v Jiníně, Roman Majer. Druhý celkově v sezoně je Josef Nesejt a třetí Petr Dokoupil (KRTZ Motorsport).



Dominika Nováková