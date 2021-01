Anketa Sportovec Jihočeského kraje se za rok 2020 proměnila v interní hlasování jihočeských novinářů. Dvojici hokejista (Pýcha) a fotbalista (Drobný) po dlouhé době doplnil atlet. Jiří Polák.

Sympatický sprinter má velké sportovní sny. Vzhledem, k tomu, že v roce 2020 si v závodě Diamantové ligy v Bruselu doběhl pro bronz, mohou se i ty nejsmělejší proměnit v realitu.



Jste mezi třemi nejlepšími sportovci Jihočeského kraje za rok 2020, co tomu říkáte?

V první řadě bych chtěl poděkovat za toto ocenění. Po nevydařených uplynulých pár letech je to pro mě veliká pocta. Zařadil jsem se mezi tři nejlepší sportovce Jihočeského kraje, mám z toho radost. Moc si toho vážím a je to ukazatel toho, že jsme se s trenérem vydali správnou cestou.



Spolu s vámi jsou na medailových pozicích v interním hlasování jihočeských novinářů také Jaroslav Drobný a Pavel Pýcha, věděl byste, kam je zařadit?

Upřímně se přiznám, že spíše nevím (smích). Ani si netroufám hádat.

