Krajský přebor mladšího žactva

ve Čtyřech Dvorech: 60 m Tony Votava (ČZ) 8,21, Josef Kašpárek (JH) 8,28, Laura Voldřichová 8,40 (r 8,36), Šimona Piskačová (obě Sok) 8,49, 150 m Jakub Kunzman (ČZ) 19,46, Votava 19,92, Piskačová 20,73, Adléta Jirsová (ČZ) 20,85, Jolana Prixová (PT) 20,92, 300 m Kašpárek 42,77, Tomáš Nevěřil (VA) 44,58, Sofie Janowiaková (Sok) 43,55, Prixová 44,17, 800 m Nevěřil 2:23,16 (výkony všech vítězů jsou letos nejlepší v kraji), Kunzman 2:29,24, Karolína Bicanová (VS) 2:37,82, Karolína Kofroňová (Ves.) 2:40,17, Barbora Plonerová (Sok) 2:41,80, 60 přek. Matěj Hnízdil (12, PT) 10,57, Matěj Kovačík (Sok) 10,66, Ondřej Konfršt (Pí) 10,72, Janowiaková 10,10 - nejl. v kraji, Prixová 10,39, výška Tomáš Doležal (Čéč) 138, Lucie Paťhová (ČD) 145, Valentýna Machartová (JH) 145, Barbora Morongová (Sok) 139, dálka Votava 458, Tomáš Klabouch (Sok) 444, Sofie Štojdlová (Sok) 472, Piskačová 458, Voldřichová 447, koule Matylda Vacková (ČD) 9,57 - nejl. v kraji, Karolína Kovářová (Ves.) 9,51, Zuzana Motejlová(Čéč) 9,06, Tadeáš Čepčány (Čéč) 9,36, oštěp Lucie Blažková (ČD) 29,84 - nejl. v kraji, Pavlína Loudová (PT) 28,55, Kovačík 33,49, Jan Beneda (Sok) 30,77, kriket Kovačík 58,66, Vacková 37,62, Adéla Gondeková (Sok) 37,15.

Úspěch ve II. lize

Při II. lize, sk.B na Děkance zaběhl Jakub Škrdleta (VS) nejlepší letošní půlku v kraji 1:58,12 a vyhrál.

Další vítězství z Jihočechů zaznamenali Jan Flašar (ČD) na 10 km 33:35,50 (letos druhý v kraji), David Kubec (VS) v dálce 650, Pavla Molíková, hostující za VS z Milevska, výrazným zlepšením na 100 přek. na 14,75, Jan Kabíček v oštěpu s 55,85 (nejlepší v kraji). Petr Urban (ČD) porazil v tyči menším počtem celkových pokusů pacovského Burdu se 370 cm, Lurdes Gloria Manuel (VS) zvítězila na 400 m o čtyři a půl sekundy za 54,91.

Z dalších výkonů: 10 km mimo soutěž Ladislav Stejskal (ČD) 38:49,65, kladivo 3. Václav Toman 43,35, 5. Radek Říha 36,02, 7. Daniel Dvořák (host z Mostu) 34,86, 9. Jakub Smetana (18, všichni VS) 32,94, dálka 2. Štěpán Pokorný (ČD) 646, 2. Molíková 549, 10. Hesová 498, oštěp 4. Kateřina Žohová (ČD) 35,20 - letos druhá v kraji, 100 m 9. Dominik Markvart (ČD) 11,57, 2. Barbora Cílková 12,69, 3. Kateřina Marušová 12,85, 4. Tereza Kršová 12,71, z rozběhů Molíková 12,90, Linda Marušová 12,95, 800 m 4. Barbora Hesová 2:25,01 - druhá v kraji, 7. Michaela Rozmušová (17, VS) 2:28,88, 12. Tereza Tučková (15) 2:34,69, 6. Filip Toul (15) 2:00,93 - čtvrtý muž v kraji, 13. Daniel Gribbin (všichni ČD) 2:04,33, 100 přek. 5. Marušová 16,02, 6. Melanie Turková (VS) 16,10, výška 2. Pokorný 183, 3. Matěj Konečný (ČD) 180, oštěp 2. Michal Černý (VS) 51,15, 110 přek. 2. Czepiec 16,43, tyč 3. Pavla Buřičová (VS) 305 - nejl. v kraji, 5. Lucie Pešková (16) 255 - os. rek., 8. Eliška Andrlová 245, 400 m 2. Petr Svoboda 50,25 - nejl. v kraji, 3. Filip Holoubek (NV) 51,11 - druhý, trojskok 2. Kubec 13,29 - nejl. v kraji, 4. Pokorný 12,53 - druhý, 5. Kabíček 12,52 - třetí, 10. Monika Vobořilová 10,30, 14. Julie Kotalíková 10,02, koule 2. Marek Marvan (VS) 13,53 - nejl. v kraji, 3. Marek Bakula 13,47 - druhý, 4. Petr Varyš (oba ČD) 12,69 - třetí, 5. Šimon Jůza 12,41, 7. Václav Toman (oba VS) 11,83, 3. Kamila Kůtová (Bech.-ČD) 11,29 - nejlepší v kraji, 7. Baronová 9,56, 400 přek. 8. Konečný 61,99 - třetí, 2. Anna Borová 68,19 - třetí, 6. Natálie Slavíková (obě VS) 73,10, 200 m 4. Holoubek 23,43, 5. Dom. Novotný 23,44, 9. Marek Krňanský 23,83, 11. Czepiec 23,94, disk 2. Bakula 40,93 - os. rek., 8. Toman 34,83, 9. Marvan 33,38. Družstva neoficiálně - muži: Čt. Dvory 192, Šk. Plzeň 134, Klatovy 129, VS 124, Sp. Praha 121,5, Pacov 120,5 atd., ženy: Šk. Plzeň 172,5, VS 169, Kr. Vinohrady 1228,5… 8. ČD 58.

Písecký kilometr - rámcové závody: 60 m Tereza Kozáková (14) 8,57, 200 m Klára Konfrštová (16) 27,23, 400 m Sára Nosková (15) 64,96.