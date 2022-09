Atletické žactvo vede Sokol

Ve Čtyřech Dvorech bylo v neděli poslední kolo KP družstev staršího žactva. V obou kategoriích vyhrál Sokol ČB.

Nejlepší letošní časy v kraji padly na 150 metrů - Martin Dušek (VS) je běžel 17,36, Nina Radová (Sok) 19,21. Z dalších výkonů: 60 m Dušek 7,49, Jonáš Böhm (JH) 7,60, Jan Čoka (Čéč) 7,65, Lucie Chmátalová (VS) 8,40, Magdaléna Straková (14, Sok) 8,42, 150 m Čoka 17,69 - třetí, Daniel Poláček (Čéč) 18,90, Ema Albrechtová (Sok) 19,92, Nina Zajícová (14, JH) 20,34, 800 m Jan Hryzbil (Čéč) 2:21,63, Miloslav Suchý (14, Sok) 2:22,51, Magdalena Šimánková 2:24,77, Adéla Holubová (obě Sok) 2:25,10, Zajícová 2:25,98, 100 přek. Martin Oborný (Čéč) 15,82, Rostislav Pivec (NV) 16,41, Radová 14,97, Albrechtová 15,49, Chmátalová 15,62, 1500 přek. Vojtěch Kopecký (Sok) 5:17,74, Vojtěch Teringl (ČD) 5:24,14, Marie Janošíková (ČD) 6:15,58, výška Adam Fišer (Sok) 165, Radová 155, Adéla Gregorová (VS) 152, dálka René Steinke (VS) 537, Straková 519 - druhá v kraji, Michaela Běhounová (VS) 485, koule Andrea Rypáčková (VS) 10,59, Vojtěch Stříbrný 12,41, Rada (oba Sok) 12,23 - druhý, disk Marija Jakuševská (Sok) 32,71, Rypáčková 29,58, Rada 33,63 - os. rek., oštěp Lucie Ježková (Sok) 33,35, Rada 43,70, 3000 m chůze Ludmila Kozlová (PT) 17:48,10. Žáci: Sokol 144, Čéč 140, VS 78, NV 67,PT 61, ČD 34 atd., žákyně: Sokol 192, VS 151, NV 106, ČD 56, PT 38, atd.

Sofie Nezvalová po pěti rozplavbách až ke krajskému rekordu

Na Velké ceně Znojma vytvořila jihočeská plavecká špička v sobotu šest nejlepšíchh letošních výkonů.

Čas Sofie Nezvalové (PlČB) ve vítězném finále na 50 prsa 32,54 je dokonce krajským rekordem. Propracovávala se k němu pěti rozplavbami a semifinále od času 33,05 až 32,73. Na 200 prsa pak na 2. místě ve finále vytvořila druhý nejlepší jihočeský čas všech dob 2:37,40, obdobně v neděli na 100 prsa s výkonem 1:11,88.

Výkony roku na 100 kraul lepšila 14letá Adéla Preislerová (JH). V rozplavbě byla mezi 68 startujícími druhá s 49,45, ve finále pátá za 59,18, kterými je šestá v historii kraje a třetí své věkové kategorie za 58,57 Terezie Kinterové (JH) z roku 2018 a 59,04 Adély Kracíkové (Písek) z roku 2017. Před ní dohmátla ve Znojmě strakonická odchovankyně Eliška Vokatá v čase 58,83.

Atleti Sokola ČB třetí v baráži o I.NL

Dvě opravy čel letošních tabulek zapsal Jan Zástava z Písku, čtrnáctý v semifinále na 50 motýlek za 26,77 a druhý na 200 PZ výkonem 2:07,95, což je pátý čas v historii kraje. Nejrychlejší stovku znak žen předvedla ve finále čtvrtá Simona Marešová (JH) časem 1:05,04. Čtvrtá byla i na 200 PZ výkonem 2:25,62. Z dalších výsledků prvního dne: Linda Čeňková (JH) 50 prsa 7. v semifinále 34,95 - letos druhá, 200 prsa 4. 2:44,82 - letos třetí, Jonáš Kešnar (JH) 7. na 200 motýlek 2:18,52, 14. v semifinále 200 PZ 2:22,44 - letos třetí v kraji.

V neděli Preislerová vylepšovala výkony roku na 50 kraul (67 startujících) na 27,68 až na 27,26 v semifinále, což byl šestý čas ženy v kraji všech dob. Marešová na 50 znak "doplula" od 31,19 v rozplavbě až na 4. místo v semifinále za 30,95 a v semifinále byla rovněž čtvrtá za 30, 90, letos nejlepších jihočeských. Sofie Nezvalová ve finále na 100 prsa po třech letech zlepšila osobní maximum a byla druhá druhým nejlepším časem v kraji všech dob 1:11,88.

Z dalších výkonů: 100 prsa rozplavba 2. Nezvalová 1:13,53, 6. Čeňková 1:17,37, finále 5. Čeňková 1:15,83, 200 znak 3. Marešová 2:26,32, ve finále 4. za 2:25,55, 200 kraul ve finále 6. čas Preislerová 2:12,95, 100 PZ finále 7. Nezvalová 1:08,85, 13. Čeňková 1:10,25 - letos druhý v kraji.