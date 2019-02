Želeč - Divadelník Jiří Suchý vyrazil v úvodu roku 2017 na český jih. Odehrál představení v Táboře a v Želči pokřtil knihu. Právě v želečské obrazárně Špejchar velice ochotně odpovídal na dotazy sportovní redakce

Vážně ne?

To je oblast, které naprosto já nerozumím.



Vůbec?

Ne. jeden čas, když mi bylo patnáct, tak jsem hrál hazardně pink ponk.



Hazardně?

Já jsem tehdy chtěl být chemikem a měl jsem Kippův přístroj. Když jsem ale prohrál všechno, vsadil jsem i ten A prohrál jsem ho. Od té doby jsme na sport úplně zanevřel.



Ani debat o sportu jste se v divadle nezúčastňoval?

Já byl outsider. Nic jsem k tomu nemohl říct. Nic jsem nevěděl. Fotbalového fanatika, jakým je Jiří Štědroň, jsem se vždy ptal, ale jen z legrace, jestli hrál Plánička. Jiné jméno jsem totiž neznal.

Svět sportu vás nikdy nelákal? Nezajímal?

Já mám před sportem veliký respekt. Vím, že sportovci dělají něco, co bych nedokázal. I kdybych se rozkrájel. Ale není mi prostě dáno.



Jeviště ale přece také trochu připomíná sportovní arénu, přijdou diváci, potíte se…

Myslíte?



Fyzickou kondici mít musíte…

Jo, musím se hýbat, poskakovat a tancovat. To patří k věci. Ale to já za sport nikdy nepovažoval. Jestli tedy myslíte, tak ode dneška budu.



Vaším hereckým kolegou byl Jiří Šlitr, ani s ním jste se nikdy nebavili o sportu?

Jiří Šlitr jezdil závodně na lyžích. Byl dokonce v béčku v národním mužstvu.



Vytahoval se se svými sportovními úspěchy na nesportovního kolegu?

Celkem ne. Já to z něj prostě tak jednou vyrazil.



Jak se objevil na lyžích?

On k tomu měl blízko už od raného dětství. Byl z vesničky, která se jmenovala Zálesní Lhota. Tam se narodil a žil. Tam jezdil na lyžích do školy. Už od dětství tedy měl lyže pod kůží a pak začal jezdit závodně.

Letošní mrazivé počasí nahrává zimním sportům, ani těm jste nikdy neholdoval?

Na brusle jsem chodil. Když jsem byl malý chlapec. Když jsem už byl veliký chlapec, a bylo mně asi čtyřicet, tak sdružení výtvarníků, které se jmenovalo Paleta vlasti, udělalo ples na bruslích. Já si je koupil. To už nebyly takové, jako když jsem byl malý, že byly na kličku a přidělávaly se na boty. To bylo už i s botama. Ve smokingu jsem vyrazil na led po třiceti létech. Kupodivu jsem se na bruslích udržel a za chvíli jsem tam byl jako doma. Vlastně jsem tedy byl obrovský sportovec. Ale jenom jednou. Na tom plese. Pak už mě zase život odvál někam jinam.