V utkání extraligy volejbalistů se Jihostroj představí ve čtvrtek v Ústí nad Labem. V pondělí čeká Jihočechy zápas v Praze. Utkání s Od. Vodou, které se mělo hrát 18.12. v Č. Budějovicích, po dohodě týmy přesunuly na leden.

Volejbalisté Jihostroje v extralize | Foto: Deník/ Jan Škrle

Volejbalisté Jihostroje České Budějovice porazili Příbram 3:0 a vyhoupli se do čela extraligy. "Nejsem spokojený s tím, co předvádíme," zlobil se blokař Příbrami Josef Polák. "Ani já, ani tým," dodal. S volejbalem začínal právě v Č. Budějovicích, kam by se teoreticky mohl v další kariéře ještě vrátit. "Vždy je to proti bývalému zaměstnavateli, a možná i budoucímu, specifický zápas," poznamenal Polák. "Chtěl jsem hrát lépe, nepovedlo se." Trochu jinak, pro Poláka přívětivěji, viděl výkon talentovaného hráče trenér Jihostroje René Dvořák. " I když Příbram nehraje tak, aby vítězila, Pepa Polák měl v utkání několik velmi dobrých okamžiků, především blokařsky je na tom dobře." Kormidelníka Jihostroje, který byl na soupisku napsán do pozice druhého libera, pochopitelně potěšil pohled do tabulky. Jihostroji k vyhoupnutí do čela pomohla nečekaná prohra Liberce v hale Od. Vody. "Nechci být škodolibý, ale Liberec si to na Odolce prohrál sám. Viděl jsem ten zápas, vím, že v hale Odolky se nehraje vůbec snadno."