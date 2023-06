České vodní pólistky by rády postoupily na olympijské hry v roce 2028. Mohla by u toho být strakonická hráčka Josefína Holá. Říkají o ní, že je jednám z největších českých talentů. "Já a největší talent? To nevím," usmívá se skromně dívka, která hraje vodní pólo už odmala.

V týmu Asten Johnson Strakonice nastupuje na posti obránce. "Já se seznámila s kamarádkou už ve školce, její děda trénoval pólo," popisuje začátky, které sympatickou dámu přivedly do bazénu. "V pěti letech jsme se učily plavat, pak až se přidal míč a další věci." Josefína měla ještě jeden speciální důvod, proč se vydala na dráhu vodní pólistky. "Bydlíme u řeky. Mamka chtěla, abych se naučila plavat. Já se vody bála. Tak mě šoupli na pólo." A udělali dobře. Josefína Holá patří k nejlepším a nejnadějnějším českým hráčkám. Ambice české reprezentace by měly směřovat až k roku 2028, kdy se v Los Angeles bude hrát olympijský turnaj. "Bylo by skvělé, kdybychom se tam dostali. Trénujeme, snažíme se, ale nevím, jestli to zvládneme."

Cesta na OH vede jen a pouze přes tvrdou práci. "Prostě musíme trénovat," krčí rameny šikovná slečna, které čepička na hlavě moc sluší: "Trénovat a trénovat. Nic jiného." Trenéři ze Strakonic připravují pro hráčky speciální přípravu. "Jezdíme na soustředění do Novák," popisuje Holá sportovní výlety na Slovensko. "Tam je přímo centrum vodního póla, tam jezdíme jednou někdy i dvakrát za měsíc."

České reprezentantky mají v rámci speciálního programu šanci hrát s nejlepšími evropskými týmy. "To je určitě pro nás velké plus," přikyvuje Josefína Holá. "Většinou nevyhráváme, ale zápasy s těžkými soupeři nám hodně dají."

Docela nedávnou se strakoničtí pólisté setkali s velkou českou hvězdou, kterou je Martin Faměra. Ten už na olympijském turnaji startoval, ale v barvách Španělska. "Pro kluky tady od nás je Martin velkým vzorem." Hráčku, od které by se mohla hodně naučit, sleduje i Josefína Holá: "Ve Španělsku hraje Elena Ruiz, která je na tom věkové podobně jako já a už hrála na olympiádě. Hrály jsme proti ní na mistrovství, ona by pro mě mohla být trošku vzorem."