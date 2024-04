Poprvé se v této sezoně v úterý večer představí volejbalisté Jihostroje České Budějovice v domácím prostředí v semifinále extraligy. Zápas bude mít velký náboj. Kladno odehrálo základní část soutěže skvěle. Jenže Jihostroj, který se pomaleji rozjížděl, naladil tým přesně na rozhodující část sezony. "To jsou úplně jiné Budějovice, než jaké byly v Kladně v základní části," říkal dost jasně po prvním semifinále blokař Kladna a české reprezentace Adam Zajíček.

Vypadá to, že tým z jihu Čech se dal dohromady. Na hřišti, ale i mimo něj. Spolupráce funguje na hřišti, výkon týmu výborně doplňují střídající hráči. Samostatnou kapitolou jsou diváci. "Tady byli vždycky úžasní, nejlepší v extralize," vyprávěl při návštěvě Sportovní haly Martin Kryštof. Předpověď zatím vychází jinému bývalému hráči. Tomáši Filovi. "Vidím v Jihostroji velkou sílu, ti hráči se semknou a v play off dojdou daleko."

Přesně to se stalo. Jihostroj v kladenské hale naprosto dominoval. Hráči se překonávali v obětavosti. A také výborně servírovali. Ne vždy na stoprocentní riziko, ale uvážlivě. Překvapivě. V určitých fázích zápasu sázeli na obranu na síti a tu má Jihostroj propracovanou dokonale. Kladenskou hvězdou v play off měl být Platačs, jenže Jihostroj se na něj připravil do detailu a Lotyše prakticky vymazal z kurtu.

Určitě stojí za povšimnutí údaje z obou soupisek. Nejprve Kladno: Japonec, Lotyš, Fin, Argentinec, Brazilec, Australan, Slovák, Portugalec a Chilan. Francouzský trenér a čtyři Češi. Jihostroj? Brazilec, Argentinec, Srb, Bulhar, Slovák, Kubánec, Kanaďan. Trenér z Polska, který reálně na kurt posílá dva, maximálně tři Čechy. To je realita.

Podívejte se na video, jak se dokázali zahraniční hvězdy sžít s kotlem fanoušků Jihostroje.