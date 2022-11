Volejbalový zápas mezi Českými Budějovicemi a Příbramí přinesl dlouho nevídané drama. Spokojení, alespoň dílčím způsobem nakonec byly oba týmy. Do tabulky extraligy volejbalistů si domácí připsali jeden bod, hosté dva.

Hráči českobudějovického Jihostroje prodloužili sérii vítězství na osm. A mohou ji dál rozšiřovat. Škoda ale ztráty bodu, který v konečném účtování může po základní části hodně chybět. Docela dobře vystihl partii trenér Příbrami Petr Brom. "Mohli jsme mít dva body, mohli jsme mít i tři. Máme jeden. Ale jsme spokojení." Brom v minulosti velmi úspěšně vedl právě českobudějovický Jihostroj, se kterým vybojoval mistrovské tituly, válčil s ním i v Lize mistrů.

Jihostroj zaskočil budoucí prezident Příbrami. Domů se vezou "jen" dva body

Příbram vyhrála v předchozím kole v Ostravě, teď hodně potrápila velkého favorita zápasu. Vypadá to, že klub se výkonnostně zvedá. "Z naší strany to bylo dobré utkání," přikyvuje Brom. "Jsme rádi," zopakoval. Výkonem ho potěšil Martin Böhm, ale nejen on. "Oba smečaři hráli dobře."

V jihočeské sestavě se objevil překvapivě nahrávač Ondřej Piskáček. Argentinec Giraudo zůstal jen na lavičce. V utkání se tato změna projevila. Až právě příchod zkušenějšího z tohoto páru znamenal obrat. "Ne ale přímo v nahrávce," upozornil Brom. "Spíš v servisu a v bloku. Giraudo je sice přesnější, ale hlavně je zkušenější, jeho příchod utkání asi opravdu rozhodl."

Broma hodně potěšil výkonem mladý Rosenbaum. "V devatenácti letech zapadl do týmu. Jeho menší zkušenost se projevila v koncovkách, ale tak to prostě bývá," zhodnotil Petr Brom jeden z důležitých článků svého celku. "My ale fungovali jako mančaft, z toho mám největší radost."

Jihostroj teď čeká cesta do Švýcarska k prvnímu zápasu Poháru CEV, který Jihočeši odehrají ve středu večer.