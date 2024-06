Letní olympijské hry dětí a mládeže, které pořádá Jihočeský kraj, budou slavnostně zahájeny již tuto neděli večer. Hejtman Martin Kuba (ODS) dohlížel na přípravy do nejmenších detailů, včetně ubytovacích kapacit pro tisíce sportovců. Přestože kraj vyřešil aktuální nedostatek míst, dlouhodobý problém s ubytováním přetrvává.

Olympijské hry dětí a mládeže začnou v Jihočeském kraji v neděli | Video: Deník/ Kamil Jáša

Slavnostně budou zahájeny letní olympijské hry dětí a mládeže. Už v neděli večer. Pořádá je Jihočeský kraj. Jeho hejtman Martin Kuba (ODS) sledoval přípravy do sebemenších detailů. Podívejte se na video, jaké u Vltavy narostlo podium. Hejtman Jihočeského kraje velmi ochotně odpověděl na naše dotazy: "Určitě mají sportovci kde bydlet," vyjádřil se k ubytovacím kapacitám. "Je to ale samozřejmě dlouhodobě jedna z největších bolestí Jihočeského kraje, která se právě u takto velkých akcí ukazuje."

Nedostatek odpovídajících míst k ubytování kraj pro olympiádu dětí vyřešil, ale tím dlouhodobý problém nekončí. "Nám to v podstatě nejvíc vadí, protože to limituje z mého pohledu rozvoj kongresové turistiky. A právě třeba takto velká akce, kde potřebujete ubytovat čtyři tisíce sportovců a jejich doprovod, najednou ukazuje, že se musíte dohadovat s univerzitou o využití kolejí. Využíváme naše internáty, což u těch dětí není problém, ale čím dál tím víc nás limituje to, kdyby tu měl být nějaký velký světový lékařský kongres. Teď tady třeba byli Indian Riders, měli tady setkání o víkendu a uvažují o tom, že za dva roky by tu udělali celosvětové setkání. A právě ty ubytovací kapacity jsou dlouhodobě podceňované a bude třeba na tom pracovat."

Zdroj: Deník/ Kamil Jáša

Martin Kuba se se svým týmem věnuje olympijským hrám dětí a mládeže koncepčně dlouhodobě. Dva roky. Teď přichází den D. V neděli budou olympijské hry slavnostně zahájeny. Cítí šéf Jihočeského kraje lehkou nervozitu? "Já bych řekl, že ani ne lehkou," pousmál se Martin Kuba. "Myslím, že ta nervozita se postupně stupňuje. Člověk si uvědomuje, jak to všechno najednou má vypuknout, jak ty dva roky práce se teď mají ve čtyřech dnech zúročit. Samozřejmě jsem nervózní z toho, jestli všechno klapne. Budou všude stát autobusy, všechna sportoviště budou připravena, všechny týmy dovezeme tam, kam máme, bude jim chutnat strava a všechno bude šlapat. Takové ty věci, které nejsou vidět, aby všechny běžely. Takže ne že lehkou nervozitu, ale myslím, že v tom týmu jsme nervózní a doufáme, že to všechno dopadne dobře."

Soutěže budou probíhat na několika místech. V Českých Budějovicích bude srdce olympijských her, závodit budou sportovci v Táboře, Sezimově Ústí, v Chýnově nebo pod hlubockým zámkem. "Sportoviště jsme připravili dobře. Dlouhodobě se vyjednávalo s jejich provozovateli, myslím, že jsou kvalitně nachystaná, v tomto by problém na jihu Čech být neměl," doplnil hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba.