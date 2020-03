Sedmnáctiletá studentka sedmého ročníku osmiletého gymnázia Jana Valeriána Jirsíka v Č. Budějovicích se judu věnuje od svých šesti let a celou svou dosavadní kariéru zůstává věrná mateřskému klubu SK Judo Č. Budějovice.

Dosud vyhrála více než 400 zápasů před časovým limitem a zvítězila na 108 turnajích u nás i v zahraničí. V součtu všech věkových kategorií má osmnáct medailí z mistrovství republiky.

V minulém roce vybojovala titul mistryně republiky do 78 kilogramů mezi dorostenkami i ženami, jen těsně jí uteklo prvenství v kategorii do 21 let. Navíc pomohla družstvu Olomouce k týmovým titulům v kategoriích žen i juniorek, když na obou šampionátech vyhrála všechny své zápasy. Loni ovládla také mezinárodní turnaje ve Vocklabrucku a Rohrbachu.

Z tohoto pohledu má za sebou mladá judistka skutečně mimořádně povedený rok. „Jsem s ním spokojená. U nás jsem vyhrála, co se dalo, takže si nemohu stěžovat,“ usměje se.

Dva individuální tituly mistryně republiky, dva týmové. Skutečně obdivuhodná bilance. Ač zůstává kmenovou závodnicí českobudějovického SK Judo, v mistrovských soutěžích družstev vypomáhá Olomouci. „Na týmové soutěže jezdím s Olomoucí už opakovaně. U nás v kraji není žádný oddíl, který by měl šanci úspěšně bojovat v republikovém měřítku,“ vysvětluje.

Připravuje se na své judistické základně v Rožnově. „Podmínky tam máme dobré a teď je o judo zájem. Přibývají nám členové. Jenom bychom mohli mít o něco větší tělocvičnu, ale jinak jsem v našem klubu spokojená. Jsou tam fajn lidi, což je podle mě to nejdůležitější,“ zdůrazní.

Musilová kromě juda také studuje. „Chtěla bych jít na medicínu a není jednoduché skloubit školu s judem dohromady. Časově je to dost náročné. Uvidím, jak to půjde dál,“ nechce předbíhat.

Judo není typický holčičí sport. „Musím říct, že zrovna teď zájem o holčičí judo vzrůstá, což mě ale také docela překvapuje. My jsme ho měli v rodině. Dělali ho děda i taťka, který mě k němu také přivedl. Rodinná tradice tak pokračuje,“ říká.

Ve škole prý spolužákům divné nebylo, že se chodí ve volném čase prát. „Všichni to brali v pohodě. A nebo se možná báli mi něco říct,“ rozesměje se a dodá, že mimo žíněnku svůj sport ještě použít nemusela. „Naštěstí jsem k tomu ještě neměla příležitost. A jen tak ze srandy bych to asi neudělala, protože je to přece jen nebezpečné a nechci, aby se něco stalo.“

V letošním roce by ráda navázala na úspěšný loňský ročník. „Chtěla bych to zopakovat. Uvidím, jak se mi bude dařit,“ usměje se.

S největší hvězdou českého juda olympijským vítězem Lukášem Krpálkem se už viděla. „Setkali jsme se na jednom judistickém kempu, ale osobně se neznáme. Jenom od vidění,“ říká velká naděje jihočeského juda.