Čtvrté skončily závodnice do 23 let ve složení Antonie Galušková, Gabriela Satková a Lucie Nesnídalová. Kajakáře v obou věkových kategoriích odsunuly ze stupňů vítězů padesátivteřinové penalizace.

Dopolední program patřil také individuálním kvalifikacím, kde si všechny české lodě v kategorii K1 zajistily postup do semifinále.

Slavnostní zahájení na vodě. To se povedlo. České Budějovice hostí Evropu

Českobudějovická slalomářka Kateřina Švehlová byla po soutěžní jízdě spokojená. "Byla to podobná jízda jako na mistrovství světa," připomněla šampionát, který hostila italská Ivrea.Tam braly české juniorky zlato. A zlato vypádlovaly i v Č. Budějovicích. "Mrzí mě, že pod vedením Kuby Prühera se trať tři týdny před šampionátem změnila, přestavěla, tím jsem přišla o výhodu domácího prostředí," docela odvážně pojmenovala čerstvá mistryně Evropy, co v cíli cítila. A moc tím asi nepotěšila prezidenta pořadatelského klubu Jakuba Prühera, který do té doby slyšel ze všech stran jen chválu.

Česká reprezentantka také cítila velikou nervozitu na startu. "To v Budějcích cítím vždycky. Je tu celá moje rodina, z toho mám radost. Při závodě se ale koncentruju jen na jízdu."

Šampionát pokračuje týmovými závody v pátek, vyvrcholí o víkendu.