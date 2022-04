HOKEJ – Extraliga, semifinále play off: Motor ČB – Sparta Praha (19), kvalifikace o II. ligu: Samson ČB – Mor. Budějovice (18:15 Pouzar centrum).

FOTBAL – II. liga: Táborsko – Opava (16:30 Kvapil.), Písek – Sokolov (19).

Sobota

FOTBAL – Divize: Dynamo B – M. Lázně (10:30 Složiště), Katovice – Sedlčany (16:30), Soběslav – Doubravka (16:30), krajský přebor: Č. Krumlov – Milevsko, Čimelice – Osek, Blatná – Třeboň, Prachatice – Týn, Olešník – Protivín (vše 16:30), I. A třída: Roudné – Velešín (13), Planá u ČB – Semice, T. Sviny – Mirovice (oba 16:30), Kovářov – Chýnov (10), Čt. Dvory – Lišov (10:15), Nemanice – N. Včelnice (10:30), Veselí – Met. Tábor (16), Dačice – Slavia ČB, Bernartice – Loko ČB, Ševětín – Hluboká (vše 16:30), I. B: Chvalšiny – Zl. Koruna, Větřní – Boršov (oba (13), Roudné B – Frymburk, Dříteň – Hrdějovice, K. Újezd – T. Sviny B, Loučovice – Sedlec (vše 16:30), Sousedovice – Volyně, S. Hoštice – Vacov (oba 13), Stachy – Bavorov (15), Dražejov – Lhenice (16:30), Planá nad Luž. – Větrovy (10:30), Kestřany – Kluky (13), Chotoviny – Chyšky, Sepekov – Jistebnice (oba 16:30), Horní Žďár – Olešnice (10:30), Studená – Buk (15:30), Lomnice – N.Bystřice (16:30), divize dorostu: Strakonice – Vejprnice (10 na ČZ), Táborsko B – Roudné (10:15 Viktoria), liga žáci: Dynamo – Pardubice (13 Slož.), divize žáci: SKP ČB – Aritma (10), liga ml. žáci: Písek – Aritma (10), KP dorostu: Slavia ČB – J. Hradec, Písek B – Hradiště (oba 10), I. A dorostu: Čkyně/Vl. Březí – D. Voda (ve Čkyni), Rudolfov – H. Planá/Frymburk, Čimelice/Mirovice – Větrovy (Čimelice), Jistebnice – Dačice/ Kunžak (vše 10), KP žáci: Vimperk – J. Hradec, Č. Krumlov – Milevsko, Loko ČB – Met. Tábor, Hradiště – Strakonice (vše 10), I. A žáci: T. Sviny – D. Voda (9), S. Ústí/Větrovy – Křemže (v S. Ústí), Suchdol – SKP ČB B, Vacov – Protivín, Volyně – Vodňany (vše 10), ČL ženy: Mokré – Hrádek (11), divize ženy: Kaplice – Domažlice (13), Hradiště – Blatná (17).

HÁZENÁ – I. liga muži: Strakonice – Litovel (17), II. liga muži: Strakonice B – Třeboň (19), II. liga st. dorostenci: Strakonice – Chrudim (15), II. liga st. dorostenky: Třeboň – Mělník (14), liga ml. dorostenky: Strakonice – Slavia Praha (13).

BASKETBAL – II. liga ženy, 2. kolo play off: BK Strakonice B – SKB Strakonice (18:15), extraliga kadeti, 1. kolo play off: Písek – Sokol Pražský (17:30), nadregionální liga kadeti: Písek B – Lions J. Hradec B (13:45), SKB Strakonice – Pelhřimov (16:15).

STOLNÍ TENIS – II. liga muži: Vodňany – Hostinné (14), III. liga muži: Sokol ČB – Klatovy (14), Soběslav/ Studená – ČZ Strakonice (14 Soběslav).

ATLETIKA – 31. roč. Běhu na Kleť (10 na nádraží ČD v Č. Krumlově 6,3 km, děti 10:10).

HOKEJBAL – I. liga muži: Prachatice – Ještěři Ústí n. Lab. (17).

MOTORISMUS – Fichtl Cup na Včelné (11).

Neděle

HOKEJ – Kvalifikace o II. ligu: Tábor – Nový Jičín (18).

FOTBAL – Divize: Lom – Pet. Plzeň (15 na Svépomoci), J. Hradec – Cheb (16 Vajgar), krajský přebor: Jankov – Dražice (16:30), Strakonice – Rudolfov (16:30 ČZ), I. A třída: Netolice – Čkyně (10:30), Prachatice B – Nová Ves (15 Lažiště), Strunkovice – Vimperk, Kaplice – Vodňany (oba 16:30), I. B: Mladé – D. Dvořiště (16:30), Strakonice B – Prachatice C (10:15 ČZ), Husinec – Bělčice (10:30), Cehnice – Sedlice (15), Milevsko B – Ml. Vožice, Soběslav B – Čížová, Hradiště – Božetice (vše 16:30), Třebětice – Ledenice (15), Neplachov – Třeboň B (16), Č. Velenice – D. Bukovsko (v N. Vsi nad Luž.), Suchdol – K. Řečice (oba 16:30), II. liga dorostu: Dynamo B – Táborsko (10:30 Složiště), divize dorostu: SKP ČB – Klatovy (10), divize žáci: Táborsko – Motorlet (9:30 Svépomoc),

KP dorostu: Vimperk/Volyně – Čt. Dvory/ Zliv (ve Vimperku), Č. Krumlov – Prachatice, Milevsko – M. Tábor/Ml. Vožice, Ševětín – Netolice/Jankov (vše 10), I. A dorostu: Hluboká – Kaplice, Větřní/Velešín – Blatná (Větřní), Vacov – Hrdějovice, Soběslav/ Veselí – Planá (Soběslav), Hradiště B – Protivín, T. Sviny – Týn (vše 10), KP žáci: Čtyři Dvory – Třeboň (9:30), Prachatice – Veselí, Kaplice – Roudné (oba 10), I. A žáci: Slavia ČB – Týn (13:30), Blatná – Netolice, Písek B – Volenice (oba 10), divize ženy: Dynamo – Borovany (17 Složiště), II. liga dorostenky: Dynamo ČB – Dukla Praha (15 Složiště).

BASKETBAL – I. liga muži, semifinále play off: Písek – Svitavy (18), II. liga muži, 2. kolo play off: Tigers ČB – Litoměřice B (14 Kubatova), II. liga ženy, 2. kolo play off: SKB Strakonice – BK Strakonice B (12).

HÁZENÁ – II. liga muži: Sez. Ústí – Dolní Cerekev (11), II. liga ženy: Písek B – Loko ČB (15), liga st. dorostenky: Písek – Plzeň (13), II. liga ml. dorostenci: Sez. Ústí – Lovosice B (13), liga ml. dorostenky: Písek – Plzeň (11).

STOLNÍ TENIS – II. liga muži: Vodňany – Liberec B (10), III. liga muži: Sokol ČB – ČZ Strakonice (10), Soběslav/ Studená – Klatovy (10 Soběslav).

HOKEJBAL – I. liga muži: Prachatice – Vlčí smečka Ústí n. Lab. (15).