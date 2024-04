Další záchranářská bitva fotbalistů Dynama se Slováckem, druholigový duel Táborska s Líšní, semifinále interligy házenkářek Písku s Mostem. To je hlavní taháky sportovního víkendu na jihu Čech.

Fotbalová FORTUNA:LIGA: Dynamo ČB - Liberec 3:2. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Pátek

BASEBALL – Extraliga muži: Hluboká – Třebíč (19).

FOTBAL – I. A dorostu: Větrovy / Sez. Ústí – Čimelice / Mirovice (17:30).

Sobota

FOTBAL – FORTUNA:NÁRODNÍ LIGA: Táborsko – Líšeň (17 Kvapilova), ČFL: Dynamo ČB B – Povltavská FA (10:30 Složiště), divize: Č. Krumlov – Domažlice B (10:15), Katovice – Petřín Plzeň (17), krajský přebor: Roudné – Rudolfov (13:30), Protivín – Milevsko (15), Semice – Hluboká (15 Písek), Týn – Třeboň, T. Sviny – Třebětice, Olešník – Dražice (vše 17), I. A třída: Prachatice – Strunkovice (10:15), Zl. Koruna – Borek (13:30), Dolní Dvořiště – Planá (13:30), Kaplice – Sousedovice (17), Vimperk – Blatná (17), N. Včelnice – Loko ČB (10:15), S. Ústí – Lišov (13:30), Veselí – Ml. Vožice (15), Dačice – Slavia ČB, Bernartice – Kovářov, Jistebnice – Meteor Tábor (vše 17), I. B třída: Český Krumlov B – Boršov (13:30), Větřní – Loučovice, Chvalšiny – Mladé, Olešnice – T. Sviny B, Roudné B – Lhenice (vše 17), Stachy – Bělčice (13:30), Dražejov – Chelčice, Strakonice B – Střel. Hoštice (hř. Křemelka), Vacov – Volyně, Sedlice – Bavorov (vše 17), Včelná – Protivín B (13:30), R. Hory – Čimelice (13:30), Božetice – Planá n. Luž. (17), Ševětín – Dobrá Voda (10:15), Studená – Třeboň B, K. Řečice – H. Žďár, Slavonice – Nemanice, Buk – Neplachov, Lomnice – N. Bystřice (vše 17), divize dorostu: SKP ČB – Přeštice (10), divize žáci: Písek – Motorlet Praha (10), KP dorostu: Slavia ČB – Č. Krumlov, Čt. Dvory – Loko ČB, Strakonice – Meteor Tábor (hř. Sídliště), Milevsko/Sepekov – Hradiště (vše 10), I. A dorostu: D. Voda / Nemanice – Rudolfov, Netolice / Jankov – Kaplice, Hrdějovice – T. Sviny, Chotoviny / Malšice – Blatná, Jistebnice – Kestřany, Protivín – Bechyně / Stádlec (vše 10), KP žáci: Meteor Tábor – Týn (hř. Viktoria), Loko ČB – Jindř. Hradec, Veselí – Č. Krumlov, Vimperk – Prachatice / Lhenice (vše 10), I. A žáci: T. Sviny – Rudolfov (9), SKP ČB B – Ševětín (10 Bavorovice), Vl. Březí / Husinec – Volyně / Volenice (9:30 Husinec), Hradiště B / Semice – Větrovy / S. Ústí (10 Putim), ČL ženy: Dynamo ČB – Bohemians Praha (13 Složiště), divize ženy: Prachatice – Kaplice (9 Záblatí), Blatná – Mokré (14).

HÁZENÁ – Extraliga muži, play out: Strakonice – Jičín (17), MOL interliga ženy: Písek – Most (15), II. liga muži: Loko ČB – Vršovice (17), II. liga ml. dorostenky: Strakonice – Most B (14).

VOLEJBAL – Extraliga junioři U22: Jihostroj ČB – Kolín (10 Sp. hala), Jihostroj ČB – Zlín (16 Sp. hala).

ATLETIKA – KP mužů, žen, juniorů, dorostu a žactva ve vícebojích v Nové Včelnici (10, dokonč. neděle 10).

NOHEJBAL – I. liga muži: Radomyšl – Modřice B (12 ZŠ Záboří u Blatné), II. liga muži: Habeš Strakonice – Zaječov (10), Třeboň – Čelákovice B (14).

PODVODNÍ HOKEJ – Mezinárodní turnaj v Č. Budějovicích (9 bazén).

TRIATLON – Duatlon Chalupářský koloběh Českou Kanadou (11 od hráze rybníku Zvůle u Kunžaku, muži a ženy, 4,8 km běh, 28 km kolo, 2 km běh).

Neděle

FOTBAL – FORTUNA:LIGA: Dynamo ČB – Slovácko (15 (Střelecký ostrov), ČFL: Táborsko B – Písek (17 Svépomoc), krajský přebor: Jankov – Osek (17), Strakonice – Mirovice (17 na Křemelce), I. A třída: Hrdějovice – Vodňany (16), Kam. Újezd – Čkyně (17), Chýnov – Čtyři Dvory (17), I. B třída: Ledenice – Kaplice B (15), Hluboká B – Frymburk (17), Prachatice B – Netolice (11 Záblatí), Štěkeň – Vl. Březí (17), Chyšky – Podolí (15), Hradiště – Větrovy, Milevsko B – Chotoviny, Meteor Tábor B – Sepekov, Suchdol – Stráž (vše 17), II. liga dorostu: Táborsko – Kladno (10:15 Soukeník), divize dorostu: J. Hradec – Roudné (10 Tyrš.), liga žáci: Dynamo ČB – Ml. Boleslav (13 Složiště), divize žáci: Roudné – Horažďovice (10), divize ml. žáci: SKP ČB – Motorlet Praha (10), KP dorostu: Vimperk / Volyně – Veselí / Suchdol (9), Písek B – Třeboň (10), I. A dorostu: H. Planá / Frymburk – Borek (hř. Frymburk), Čkyně – Hluboká, Vacov – Ševětín / D. Bukovsko, K. Řečice – Kovářov, Soběslav – Planá/L. (vše 10), KP žáci: Dačice / N. Bystřice (10), Hradiště – Milevsko / Sepekov (10), I. A žáci: Kaplice – Slavia ČB (9:30 Malonty), Čt. Dvory – Lišov (9:30), Suchdol / Č. Velenice – Nemanice / D. Voda, Vodňany – Soběslav, Protivín / Písek – Chýnov / Ml. Vožice, Blatná – Bechyně / Stádlec (vše 10), II. liga dorostenky: Dynamo ČB – Mělník (10 Složiště), liga žákyně: Dynamo ČB – Teplice (17 Složiště).

MOTORISMUS – Krajský přebor v motokrosu v Pacově (12:30, trénink 7:45).

HÁZENÁ – II. liga ženy: Písek B – HC Plzeň (15), II. liga st. dorostenci: Sez. Ústí – Úvaly (11), II. liga ml. dorostenci: Sez. Ústí – Úvaly (9).

VOLEJBAL – Extraliga junioři U22: Jihostroj ČB – Ostrava (11 Sp. hala), Jihostroj ČB – Karlovarsko (17 Sp. hala).

TRIATLON – EGE Aquatlon Č. Budějovice (10 bazén, 400 m plavání, 5 km).

HOKEJBAL – I. liga muži, předkolo play off: Pedagog ČB – Polička (14:30).

CYKLISTIKA – Cena obce Kájov (11).

NOHEJBAL – Liga dorostu: Habeš Strakonice – K. Vary (12), Dynamo ČB – Čakovice (12).

BADMINTON – Turnaj GPC kat. U17 a U13 v Č. Krumlově (9 Chvalšinská).