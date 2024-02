Fotbaslité Dynama přivítají v dalším záchranářském duelu Olomouc, Tábor hostí finálový turnaj Českého poháru volejbalistů (bohužel bez účasti Jihostroje…), futsalisté Absolutu mohou doma rozhodnout o svém postupu do nejvyšší soutěže. Víkendová sportovní nabídka na jihu Čech je opět mimořádně bohatá.

Fotbalová FORTUNA:LIGA: Dynamo ČB - Baník Ostrava 3:0. | Foto: Deník/ Petr Tibitanzl

Pátek

BASKETBAL – I. liga muži: GBA Lions J. Hradec – Svitavy (19).

VOLEJBAL – I. liga ženy: Madeta ČB – Hradec Králové (19 Sp. hala).

HOKEJ – Extraliga dorostu: Tábor – Liberec (13), liga junioři: Písek – Chomutov (19:45), liga dorostu: Písek – Kobra Praha (15:30), krajská liga muži – čtvrtfinále play off: Vimperk – Hluboká (19), regionální liga junioři: Strakonice – Vlašim (19), regionální liga dorostu: Tábor B – Poděbrady (15:55 Soběslav), J. Hradec – Žďár n. Sáz. (17:55).

FUTSAL – II. liga: Absolut Černý Dub – Wizards Praha (21 Sportovní hala Č. Budějovice).

Sobota

HOKEJ – Extraliga junioři: Banes Motor ČB – Pardubice (12), extraliga dorostu: Banes Motor ČB – Ml. Boleslav (15:45), Tábor – Sparta Praha (12:30), regionální liga junioři: Soběslav – Strakonice (15:55), J. Hradec – Pelhřimov (17:25).

HÁZENÁ – I. liga ženy: J. Hradec – Most B (17), II. liga muži: Loko ČB – Havl. Brod (17), II. liga ženy: Loko ČB – Plzeň (15), liga st. dorostenky: J. Hradec – Most (15), liga ml. dorostenky: J. Hradec – Most (13), II. liga ml. dorostenky: Loko ČB – Most B (13).

VOLEJBAL – I. liga ženy: Madeta ČB – Hradec Králové (10 ZŠ O. Nedbala), liga junioři U22: Č. Krumlov – Plzeň (10 a 14), Jihostroj ČB B – Meteor Praha (10 a 14 ZŠ O. Nedbala).

BASKETBAL – II. liga ženy: Tigers ČB – K. Vary (11 Kubatova), liga kadetky: Strakonice – USK Praha (16).

FOTBAL – Příprava: Písek – Táborsko B (10:15), Milevsko – Katovice (14), Rudolfov – Č. Krumlov (17 Složiště), Hluboká – Slavia ČB (12), Dražice – Jistebnice (17 Soukeník), Semice – Mirotice (16 Milevsko), Č. Krumlov dor. – Přídolí (14), Netolice – Mladé (16 Český Krumlov).

STOLNÍ TENIS – Krajský turnaj mužů v Č. Budějovicích (9 Orel), KP ml. žactva v Soběslavi (9 sokolovna).

PLAVÁNÍ – Závod České Budějovice 2024 (8:45 a 15).

BADMINTON – Turnaj žactva GPC U15 v Táboře (9 gymnázium).

Neděle

FOTBAL – FORTUNA:LIGA: Dynamo ČB – Olomouc (15 Střelecký ostrov), krajský pohár Samson Cup – čtvrtfinále: Třeboň – Protivín (10:30), příprava: Roudné – Strunkovice (10 Složiště), Trhové Sviny – Sez. Ústí (15 Hluboká).

VOLEJBAL – Final Four České poháru mužů v Táboře (semifinále 15 Beskydy – Lvi Praha, 18 Odolena Voda – Hradec Králové).

HOKEJ – Liga junioři: Písek – Slavia Praha (15), krajská liga muži – čtvrtfinále play off, příp. pátý zápas: Hluboká – Vimperk (17 Pouzar centrum ČB), regionální liga junioři: Tábor – DDM ČB (17:15), regionální liga dorostu: Č. Krumlov – Mad Bull ČB (11), Strakonice – DDM ČB (13:15).

FLORBAL – I. liga muži, předkolo play off: Štíři ČB – Sokol Brno (15 Sp. hala).

BASKETBAL – II. liga ženy: Tigers ČB – DBAK Plzeň (13:30 Kubatova).

FUTSAL – Český pohár: Tex-Color ČB – Bohemians Praha (19:30 Loko ČB).

HÁZENÁ – II. liga st. dorostenci: Sez. Ústí – Vršovice (11), II. liga ml. dorostenci: Sez. Ústí – Plzeň B (9).

STOLNÍ TENIS – KP dorostu v Soběslavi (9 sokolovna).

PLAVÁNÍ – Závod České Budějovice 2024 (8:45).

Pondělí

VOLEJBAL – Finále Českého poháru mužů v Táboře (18).