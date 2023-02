Na její další kariéře se podepsaly zdravotní potíže. Zranění (zánět šlach u nohy), údajně se potýkala i s nezdravým hubnutím (porucha příjmu potravy).

Málokdo ví, že pozitivní vliv na její sportovní výkony stále má Pavel Novák, šéftenér atletického klubu SK Čtyři Dvory, se kterým aktuálně spolupracuje. Proč se neoddiskutovatelný sportovní talent spojil českobudějovickým atletickým klubem? "Jednak proto, že jsem se dříve věnoval běhu na lyžích, ale zejména proto, že jsme se dohodli," popisuje Novák a pokračuje: "Bára bude dělat atletiku mimo přípravu a závody na lyžích. Barbora drží klubové rekordy na 1500 metrů (4:37,22) a 3000 metrů (9:45,77)." I řeč čísel jasně vypovídá o výjimečnosti talentu Barbory Havlíčkové. Novák souhlasí a přidává i svoji osobní zkušenost: "Bylo to koncem června a byla plná chuti zaběhat si také na tartanu, léta běhala jen v terénu a najednou byl tartan i ve Vimperku. Následovalo mistrovství Evropy v běhu do vrchu, konání v zemi a místě tomuto atletickému odvětví zaslíbeným, ve švýcarském Zermattu. Závody byly vedeny v opravdu horských podmínkách a v ne úplně standardní vysoké nadmořské výšce, kdy byl cíl všech závodů šampionátu 2579 metrů nad mořem. Barbora Havlíčková kralovala, jejím trenérem byl Jiří Havlíček, a do cíle doběhla s téměř minutovým náskokem a vydobyla titul juniorské mistryně Evropy." Pavel Novák zmiňuje další závod, který se konal v exotické destinaci: "Mistrovství světa v běhu do vrchu, závod byl vedený směrem nahoru dolů, hostil ho jihoamerický kontinent. V argentinské Ville La Angostura se českým barvám nadmíru dařilo. Nejvyššího individuálního umístění dosáhla právě úřadující mistryně Evropy juniorka Barbora Havlíčková, která si na mokré trati 7,6 km s převýšením +393m/-475m doběhla pro stříbro."

Barbora Havlíčková k tomuto závodu, který se konal v roce 2019 sama uvedla: "Vůbec jsem takový výsledek nečekala. Ani jsem se na mistrovství nějak speciálně nepřipravovala, podřídila jsem tomu posledních čtrnáct dní. Jinak jsem to absolvovala z plného lyžařského tréninku. Spousta lidí mi říkala, ať tam nejezdím, že to je blízko začátku sezony, ale teď zpětně jsem moc ráda, že jsem tam jela."

Talentovaná lyžařka na OH v Pchjongčchangu obsadila 59., 43. a ve štafetě 11. místo.

Vedl ji bývalý kouč Kateřiny Neumannové Stanislav Frühauf, následně ji připravoval bývalý mistr světa Martin Koukal. A co jejímu ústupu ze slávy říká Pavel Novák? "Trochu ji to poté semlelo, potřebovala změnu, a tak ji teď trénuje její otec. Je členkou Dukly Liberec. má výborné podmínky v Jizerkách, ale i na Šumavě, v okolí novoměstských tratí také bude mít i širokou rodinu."

Novák a Havlíčková spolu dál vymýšlejí atletické plány. "Bára si stále v létě udržuje kondici běháním a loni v červnu nám výrazně pomohla body v lize. Běžela nejen 5000 metrů, ale bodovala pak i na patnáctistovce. Mně tím udělala radost a dala mi dárek k narozeninám. Zato obdržela oblíbené sušené lesní plody, které má ráda, i proto jí zřejmě dali přízvisko „medvídek“.

Nebylo třeba až na škodu, že se věnovala atletice, běžeckému lyžování, běhala i v terénu, nebylo toho moc najednou? "Určitě ne!," velmi důrazně odmítl atletický trenér Pavel Novák, který má o sportovní kariéře jednoho z největší českých sportovních talentů dokonalý přehled. "Až dostuduje, sama si najde tu správnou cestu. Pak se uvidí."