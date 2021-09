Jeho přátelé si po zveřejnění úspěšné akce pákistánských záchranářů zhluboka oddechli. "Samozřejmě máme všichni, kdo ho známe, velikou radost, že je v pořádku. Osobně se těším, až se uvidíme a popíše mi, jak to probíhalo ve skutečnosti," dodal v rozhovoru pro Deník Pavel Šíp.

Jaké závody v minulosti zvládl? Je jich opravdu hodně. A jsou jen pro silné povahy. Jen namátkou: 1000 miles adventure (1800 km), Cesta do Tromsø, bez podpory (4000 km), Solo expedice na Špicberkách na lyžích (30 – 80 km/den, 16 dní), Transcontinental race (4100 km, 12 dní), Island křížem krážem na MTB, Eiger severní stěna (Heckmairova cesta, Kleine Scheideck, Švýcarsko - zimní výstup), Grandes Jorasses (Severní stěna, Wolkerův pilíř, Chamonix Mont Blanc, France, Cima Grande severní stěna, cesta Comici, Dolomity, Itálie), Matterhorn (Zermatt, Švýcarsko - zimní výstup)

Důležité je, že i okolí Jakuba vnímá tak, že se nikdy nezvdává. "On je neustále pozitivně naladěný a usměvavý," popisuje Šíp vlastnost, která horolezci možná i zachránila život.

Dobrodružná Vlčkova povaha se projevovala i v práci. Pavel Šíp o něm říká: "Jakub a trochu dobrodruh? To tedy není. On je maximální dobrodruh."

Dobrodruh Jakub Vlček na extrémních cestáchZdroj: Deník/ archiv Jakuba VlčkaKamarádi na něj mysleli během dne. V noci. Prakticky neustále. Snad to i trochu pomohlo.

Vlčkovi přátelé dramatický příběh se šťastným koncem sledovali se zatajeným dechem. "Samozřejmě," přikyvuje Pavel Šíp, který s Vlčkem pracoval v Budějovickém Budvaru. "Sledovali jsme ten příběh detailně, asi jako všcihni u nás v pivovaru." Protože ale zpráv z Pákistánu moc nepřicházelo, snažili se sehnat informace, jak se dalo. "Vzájemně jsme se informovali o novinkách, drželi jsme mu palce, aby to dobře dopadlo."

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.