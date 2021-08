"Jirka byl letitý funkcionář," přidává vzpomínku Jan Hájek, který patří v ČR mezi nemnoho organizátorů významných silničních etapových závodů (RBB Tour, Okolo jižních Čech). "Při závodě RBB Tour jsme na něj vzpomněli při druhé etapě minutou ticha," popisuje.

Cyklistům chybí Dohnalova věčně usměvavá tvář. Smysl pro humor. "Něco si v tom kolektivu zastal," přikyvuje Hájek. "Dlouho působil jako rozhodčí, jako funkcionář Jihočeského cyklistického svazu, bohužel, mohl tady s námi ještě nějakou dobu být."

Jiří Dohnal nikdy nebyl středem pozornosti. Zůstávala za ním mravenčí práce při organizaci cyklistických závodů. "Jirka byl mezi funkcionáři takový schůzový typ, působil možná méně viditelně, ale zázemí cyklistům vytvářel dokonalé." Jeho parketou bylo vyplňování a podávání žádostí, plánování. "Třeba i rok dopředu," přikyvuje Jan Hájek. "Ve funkcionařině se neskutečně vyznal, tím byl pro cyklistiku neskutečně prospěšný."

Jan Hájek a Jiří Dohnal byli věkově od sebe poměrně vzdálení. "Chvilku trvalo, než jsme si společně sedli. Po nějakých letech jsem přišel na to, že ve věcech, které obhospodařuje, je spolehlivý, v našem klubu se stal velice důležitým článkem a člověkem," říká předseda cyklistického klubu RBB Invest Jindřichův Hradec Jan Hájek. "V těch věcech, které pořádáme, byl Jirka Dohnal určitě velmi důležité kolečko. Chybí nám," poznamenal ředitel cyklistického závodu Okolo jižních Čech, který v roce 2021 zpestří cyklistické dění od 9. do 12. září. "Pořadatelů v České republice není moc, to je alfa a omega cyklistiky, vždy to chce člověka, který je do toho nějakým způsobem zapálený, osloví ho třeba cyklistika nebo parta. U nás v klubu to řeším každý rok. Někdo přirozeně odejde, zase se snažíme získat nové lidi, kdyby se našel někdo, o kom nevíme, a chtěl by nám pomáhat, byli bychom moc rádi." Na organizaci RBB Tour je třeba zhruba 35 srdcařů. "A na závod Okolo jižních Čech je to dvojnásobek."

Bohužel, Jiří Dohnal už mezi nimi nebude.