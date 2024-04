Podívejte se na video. Jihočeský kraj nabízí neopakovatelné scenérie. RBB Tour 2024 byla reklamou na cyklistiku na jihočeských silnicích. Pořadatelé znají termín závodu Okolo jižních Čech!

Cyklistický etapový závod RBB Tour. Etapa v Českém Rudolci | Video: Deník/ Kamil Jáša

Na startu bylo 118 závodníků ze dvaceti klubů. RBB Tour 2024 přilákala velmi zajímavá jména. A vyšlo počasí. "To je náhoda, ale důležitá," přikyvoval ředitel závodu Jan Hájek. Na úvod dubna bylo až nezvykle teplo. Příjemně. Závěrečná etapa byla cyklistickým bonbónkem. Zákuskem. Pro závodníky i pro diváky. Malá Hluboká - velká podívaná. Závodilo se totiž v okolí Českého Rudolce. 10 okruhů. Celkem cyklisté měli v nohou 155 kilometrů. Proč Malá Hluboká? Český Rudolec je obec v okrese Jindřichův Hradec v Jihočeském kraji. Symbolem obce je zdejší zámek, který se v roce 2009 začal rekonstruovat. Podívejte se do fotogalerie u tohoto článku, poznáte hned, proč se zámku říká Malá Hluboká.

"Jsem rád, že k trati dorazili i amatérští cyklisté, že byli na kolech," díval se kolem sebe Jan Hájek. Jindřichohradecký patriot považuje Českou Kanadu za ráj cyklistů. A ještě jednou velkou radost mu udělal letošní ročník RBB Tour. Sobotní program v Popelíně. RBB Tour totiž doprovodila akce pro děti. "Bylo jich pětadvacet," všiml si Jan Hájek, propagátor cyklistiky a cyklistických tras v Jihočeském kraji.

V pelotonu byli cyklisté z Německa, Polska, Rakouska a dalších zemí. Závod od pátku do neděle byl nejlepší reklamou na Jihočeský kraj. Úvodní časovkou na dvanáct kilometrů vyhrál velký polský talent Kacper Gieryk. Z českých jezdců uspěl nejlépe na třetím místě Šimon Vaníček z ATT Investments.

Pořadatelé RBB Tour vyhodnotí, co se povedlo víc, co méně, ze zkušeností budou těžit při organizaci atraktivního závodu Okolo jižních Čech. Mezinárodní cyklistický etapový závod, který se koná od 5. do 8. září 2024, je součástí Světového poháru v silniční cyklistice a tedy v kategorii závodů mezinárodní cyklistické federace UCI 2.2. "Na zajištění závodu pracujeme dlouhodobě, prakticky celý rok," potvrdil Jan Hájek.