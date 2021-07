Kanaďan, který také velmi dobře hraje hokej, se pomalu chystá na návrat do České republiky a na novou volejbalovou sezonu je natěšený.

Minulé léto byl v předsezonním testování nejlepší z týmu Jihostroje a jeho fyzický fond byl i pro jeho spoluhráče obdivuhodný. Není proto divu, že si Casey Schouten po konci sezony moc odpočinku nedopřál a jako správný profesionál se začal hned připravovat na novou sezonu. „Chtěl jsem se zaměřit hlavně na silový trénink. Loni v létě jsem si v garáži postavil posilovnu, kde mám veškeré potřebné nářadí,“ odhaluje sedmadvacetiletý univerzál.

Adam Casey Schouten v Jihostroji České BudějoviceZdroj: DEník/ Jan Škrle, volejbalcb.cz

V domácí posilovně cvičí po boku finské přítelkyně Katri, která je fitness trenérkou. Schoutenův trénink ale na dálku řídí především kondiční trenér Jihostroje Jakub Kalus. „Jsme spolu v kontaktu skoro na denní bázi. Řešíme i různé doplňkové cviky, abych byl na konci září na startu sezony v co nejlepší formě. Chtěl jsem zapracovat na fyzické stránce a funkčnosti mého těla a s výsledky jsem zatím spokojen,“ říká Kanaďan, který si přes léto kromě své muskulatury pěstuje také mohutný plnovous.

Pozadu nezůstává ani po volejbalové stránce. „Ve Winnipegu je volejbal poměrně populární, takže využívám šanci zatrénovat si s místními kluky, jak jen můžu,“ upozorňuje. Přes léto nezapomíná relaxovat a užívá si čas se svými kamarády a rodinou, se kterou se během sezony nemá šanci setkat. „Taky trochu pomáhám bráchovi s byznysem, nějaký čas jsem strávil na golfu a občas si zahraju beachvolejbal. Máme tu poměrně hodně omezení, ale s přítelkyní jsme aspoň měli možnost zaletět do Vancouveru navštívit na týden moji sestru,“ vypráví.

Kanadu v létě sužují mimořádná vedra, což pociťuje i Schouten. „Ve Winnipegu bylo v létě vždycky horko, ale poslední dva roky jsou v tomto směru opravdu extrémní,“ potvrzuje s tím, že mu ale vysoké teploty nevadí. „Já si je užívám, rád chodím na slunce a hraju různé sporty. Uvnitř je všude klimatizace, takže nás vedro nijak neotravuje. Člověk na to ale musí být připraven a pravidelně se hydratovat,“ vysvětluje.

I ze zámoří sleduje dění v České republice a neuniklo mu ani řádění tornáda na jižní Moravě. „Slyšel jsem o tom. Vůbec jsem netušil, že v Česku hrozí tento typ nebezpečí. Doufám, že se dostalo pomoci těm, které to postihlo. V Kanadě tyhle problémy nemáme. Nepamatuju si, kdy naposledy jsem slyšel o tornádu. Rozhodně je častější ve Spojených státech,“ přemýšlí Casey Adam Schouten.

Přehled si udržuje také o dění v UNIQA extralize. „Přestupy v extralize mě baví, naši konkurenti osvěžili soupisky. Myslím, že nová sezona přinese více překvapení než ta minulá. Pokud jde o náš tým, nepochybuju o tom, že nově příchozí kluci přispějí k naplnění cílů a celkovému úspěchu.“ Sám se může těšit na nového kolegu a zároveň konkurenta na postu univerzála, kterým se stal Michal Kriško. „Měl skvělou sezonu v Liberci a já očekávám, že v nastaveném trendu bude pokračovat i u nás,“ říká.

Casey Schouten už je natěšený na návrat do České republiky a start nové volejbalové sezony, ve které se Jihostroj kromě domácí extraligy a poháru představí také v prestižním evropském Poháru CEV. V něm čeká na České Budějovice silný soupeř až z ruské Sibiře. „Kuzbass je klub světové špičky. Nebude to snadný úkol. Ale nikdy nepodceňujte kluky v červeném,“ hlásí Schouten odhodlaně.

Jeho největší motivací do ročníku 2021/22 je získat extraligový titul. Závěr minulé sezony, kdy Jihostroj přišel o mistrovský pohár až v rozhodujícím finálovém zápase, totiž stále nepustil z hlavy. „Mám to pořád v živé paměti a bude to se mnou celou sezonu. Je to nejlepší motivace do další práce a cesty za titulem. Doufám, že tentokrát už budeme mít podporu fanoušků v hale!“ vzkazuje Schouten, který přiletí do České republiky 3. srpna, den před začátkem přípravy Jihostroje na sezonu.