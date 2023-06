Kanaďan má irský pas, narodil se 11. března 1997 (26 let). Měří 203 cm. „Když jsem sledoval, jak fantasticky hrál Jihostroj v play off, začal jsem být ještě víc natěšený,“ uvedl na dotazy před příjezdem do Č. Budějovic. "Podle mě hrál Jihostroj výborně, hlavně v semifinále."

Největší úspěchy nasbíral v posledních dvou sezonách. V Rakousku vyhrál s Waldfiertlem nejvyšší soutěž i pohár. V poslední sezoně se Schönenwerdem vyhrál švýcarskou ligu.

K týmu Jihostroje se Parks připojí na začátku srpna.