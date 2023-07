Na co? Na všechno. Na pestrý život po boku dětské lékařky Jany Prüherové, na dovádění jejich tří dětí, na vodácké výlety, na souboje s peřejemi, ale třeba i na Tatry, kam Prüher v létě rád vyrážel.Vodák a sportovec tělem i duší. Vzpomínají na něj také tisíce studentů, které vyučoval na českobudějovické „stavárně“. „Připomeňte mu, jak nás učil, co je plná cihla, to nikdy nezapomenu. Přesnou definici si pamatuju doteď,“ usmívá se a posílá přání všeho nejlepšího i za ostatní studenty Petr Řehoř.

Kulaté s hranami! Herec Divadla F. X. Šaldy v kajaku. Máme na videu, jak válí

Slavilo se až do noci. Zpívalo se o tom, jak řeka hučí a poplujem spolu… Jezdil slavný závod České Budějovice – Praha. Na vrcholcích Tater se, když ještě byly naše, československé, pohyboval jako horal. Jeho náročné i několikadenní trasy jsou dones opředeny legendami.Kdo s Prüherem alespoň jednou nezabloudil, jako by na horách nebyl. Na přechody Šumavy na běžkách vzpomíná i někdejší hejtman Jihočeského kraje Jan Zahradník, který dorazil přímo na oslavu na kanál.K početnému zástupu gratulantů se připojují i členové sportovní redakce Deníku.