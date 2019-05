České Budějovice /ROZHOVOR/ – Kapitán a smečař volejbalistů Dukly Liberec Aleš Správka (má tři tituly – 40 let).

Aleš Správka z VK Dukla Liberec | Foto: Deník / Petr Zbranek

Ve čtvrtém finále jste utekli hrobníkovi z lopaty. Můžete nám laikům vysvětlit, jak jste podobný duel dokázali otočit?

Máte pravdu, za stavu 12:15 to s námi bylo moc špatné. Zpátky do zápasu nás dostal Bartosz Pietruczuk, který čtyřikrát přesně podal. Najednou jsme Budějky dostali pod nás a psychické rozpoložení na hřišti se úplně otočilo. To bylo nejlépe vidět v tiebreaku.