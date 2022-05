Jakub Jirovský, hrající kapitán LTC Tábor. „Když jsem pak před utkáním viděl sestavu domácích, na devadesát procent jsem věřil, že vyhrajeme.“

Nic není zadarmo a ani Táborští neměli nic jistého. „Úplně jednoduché to však nebylo. Po dvouhrách jsme vedli čtyři dva a musely se hrát čtyřhry. Ty jsme všechny vyhráli, to nás potěšilo,“ přiblížil dále Jakub Jirovský. Na otázku, koho by pochválil, odpověděl: „Jednotlivce bych chválit nechtěl. Byl to týmový výkon, povzbuzovali jsme se navzájem. Utkání se nám opravdu povedlo, všichni zahráli na jedničku.“

Tábor se přiblížil k udržení soutěže. Oba celky, které porazil, jsou zatím na konci tabulky bez výhry. Příští víkend je vyhrazený na oblastní přebory jednotlivců. V sobotu 28. května bude Tábor hrát doma proti týmu Oáza Praha, který zatím v sezoně zaznamenal jednu výhru a dvě prohry. Obě s vedoucími celky skupiny Modřany a Hamrem B.

Jihočeská divize má po třetím kole nadále tři favority. Loňský vítěz LTC Tábor B je v čele společně s Pískem a B-týmem LTC VITON České Budějovice. Všechny tři celky své zápasy v letošním ročníku soutěže vyhrály. Beze ztráty mohou být i po dalším kole, protože na sebe opět nenarazí. Bez výhry jsou zatím ZVVZ Milevsko a Bechyně. Ke vzájemnému zápasu dojde v příštím kole v Bechyni.

Výsledky - II. liga, skupina B: Mělník - LTC Tábor 2:7, Novák - Marcolla 7:5, 2:6, 6:3, L. Michl - Jureček 2:6, 1:6, Mlenská - Neradová 4:6, 6:3, 6:3, Šulcová - Dobiášová 0:6, 1:6, Kotýk - Toman 1:6, 1:6, Koudelka - Jirovský 1:6, 2:6, Mlenská, Šulcová - Dobiášová, Neradová 4:6, 3:6, Koudelka, Novák - Jirovský, Marcolla 4:6, 2:6, Kotýk, L. Michl - Jureček, Toman 0:6, 6:7. Ostatní: Cibulka - Modřany 3:6, Oáza Praha - Hamr B 3:6, Start Praha B - Sports Academy nedošlo. V čele skupiny jsou Modřany a Hamr B, oba týmy mají tři výhry.

Divize: Humpolec - LTC Tábor B 2:7, Strakonice - LTC České Budějovice B 3:6, Milevsko - Písek 2:7, LTC České Budějovice - Bechyně 6:3. Pořadí: 1. LTC Tábor B 6 bodů (skóre 20:7), 2. - 3. Písek a LTC České Budějovice B 6 (19:8), 4. - 5. Humpolec a LTC České Budějovice A, oba 4 (13:14), 6. Strakonice 4 (12:15), 7. - 8. Bechyně a Milevsko, oba 3 (6:21).

KP I: LTC Tábor C - Pelhřimov 5:4, Český Krumlov - Hluboká A 2:7, Velešín - Sezimovo Ústí 4:5, Hluboká B - Start České Budějovice 5:4. Pořadí: 1. Sezimovo Ústí 6 (19:8), 2. - 3. LTC Tábor C a Hluboká A 6 (18:9), 4. Pelhřimov 4 (15:12), 5. Český Krumlov 4 (9:18), 6. Hluboká B 4 (8:19), 7. Velešín 3 (11:16), 8. Start České Budějovice 3 (8:19).

Z programu 4. kola (28. května) - II. liga: LTC Tábor - Oáza Praha (10), divize: LTC Tábor B - LTC České Budějovice A, Bechyně - Milevsko, Písek - Strakonice, LTC České Budějovice B - Humpolec, KP I: Pelhřimov - Hluboká B, Start České Budějovice - Velešín, Sezimovo Ústí - Český Krumlov, Hluboká A - LTC Tábor C Začátky v 9 hodin. (jts)