Své první extraligové utkání odehrál i čerstvě šestnáctiletý Tomáš Brichta, který se stal nejmladším hráčem v historii klubu. I s omlazenou sestavou zvládly České Budějovice zápas proti poslednímu týmu tabulky bez ztráty setu a do play off půjdou z druhého místa.

Tomáš Skolka (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Jsme moc rádi, že jsme zápas zvládli v omlazené sestavě. Tomáš Brichta hrál výborně, i když k jeho výkonu máme samozřejmě plno výhrad, tak svoji premiéru, na to že byl nejmladší hráč Jihostroje, zvládl výborně. Chtěli jsme být první, ale v předchozích zápasech jsme body ztratili, tak teď musíme vyhrávat ze druhého místa.“

Přemysl Obdržálek (trenér Zlín): „Mrzí mě koncovka prvního setu, kterou jsme měli dobře rozehranou, ale už po několikáté ji nedokázali dohrát. Letos jsme to postavili na mladých, chtěli jsme jim dát příležitost, ale vidíme, že to tak úplně to nejde.“

Radek Mach (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Výborné tři body v posledním zápase základní části. Jsem moc rád, že si mohli zahrát mladí kluci, jelikož měli někteří hráči zdravotní problémy. Mladíci si šanci určitě zasloužili a jsem rád, že to zvládli.“

Radim Šulc (kapitán VSC Fatra Zlín): „Myslím si, že první set ovlivnil celý zápas. Nedokázali jsme vyhrát koncovku, i když jsme měli dobře nakročeno. Sesypali jsme se a neuhráli jsme ani jasné balony. Byl to zápas i o hlavách, které měli lepší domácí. Gratuluju jim.“