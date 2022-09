Pro fanoušky motorismu má již tak atraktivní závod ještě jeden výrazný tahák. Stále totiž žije reálná naděje na historicky první titul mistra světa pro českého spolujezdce Ondřeje Čermáka, který letošní sezónu absolvuje se čtyřnásobným světovým šampionem Nizozemcem Etiennem Baxem.

Po dominantním vstupu do sezóny v úvodním podniku přijíždí nizozemsko-česká posádka do Kaplice po čtyřech odjetých podnicích druhá se ztrátou šestnácti bodů na vedoucí dvojici Kert Varik z Estonska a Lari Kunnas z Finska zejména vinou penalizace v posledním závodě v Estonsku.

„Začátek sezóny byl z říše snů. Pak ovšem přišly technické problémy v Lokti, těsné souboje a druhé místo v Belgii a především za nás velmi sporný poslední závod v Estonsku. Dostali jsme po něm penalizaci za údajné předjíždění pod žlutými vlajkami. Cítíme to jako křivdu, protože jsme situaci viděli a vidíme jinak, a odvolali jsme se. Přesto jsme v první řadě závodníci a nechceme bojovat a vyhrávat u zeleného stolu. Vybojujeme si titul na trati,“ vzkazuje s mimořádným odhodláním v hlase Čermák.

Pro víkendové klání v Blanské kotlině má jediný cíl. „Vítězství v Kaplici nás udrží ve hře o titul do závěrečného podniku za čtrnáct dní a uděláme pro něj doslova vše. Necháme na trati všechno a věřím, že nás poženou i diváci, protože stále je ve hře historicky první titul mistra světa pro české barvy,“ zve na víkendovou bitvu nejlepší český spolujezdec.

Premiérový závod světového šampionátu v Kaplici slibuje mimořádnou podívanou. Jak už bylo řečeno, první dvě posádky průběžného pořadí dělí pouhých 16 bodů,

ale bojuje se i na dalších pozicích v šampionátu, kde čtvrtí bývalí šampioni Marvin Vanluchene a Robbie Bax stíhají průběžně třetí dvojici Gert van Werven a Ben van Den Bogaart.

Do závodu je přihlášen rekordní počet 43 posádek. Velkou pozornost budou poutat teprve šestnáctiletá dvojčata Daniels a Bruno Lielbardisovi z Lotyšska, kteří v lotyšském šampionátu dokázali porazit i ostřílené matadory Varika s Kunassem a jsou vycházejícími hvězdami celého světového sajdkárkrosu.

Z domácích posádek se kromě Čermáka představí také Lukáš Černý s francouzským spolujezdcem Bastienem Chopinem, Jan Boukal s Radkem Vitoněm a další.

„Díky sponzorům a partnerům areálu v Kaplici i samotných týmů tak může pokračovat boj o titul na nádherné trati v Kaplici. Blanská kotlina patří mezi jedny z nejnáročnějších tratí u nás a jsme zvědaví, jak si s ní premiérově poradí ti nejlepší na světě. Připravili jsme i bohatý doprovodný program, včetně například dětského sajdkárkrosu na podporu rozvoje tohoto atraktivního sportu. Nemůže chybět ani tradiční sobotní večerní party. Zkrátka očekáváme i vzhledem k počasí nádherný motoristický víkend a jeden z vrcholů sezóny u nás vůbec. Vždyť kolik závodů mistrovství světa může český fanoušek u nás vidět na vlastní kůži?“ láká na závod promotér seriálu Martin Beňa.

V Kaplici rovněž vyvrcholí letošní evropský šampionát ve čtyřkolkách. Očekává se vysoký počet českých posádek, ovšem o titul může aktuálně vedoucího Estonce Kevina Saara připravit už pouze čistě teoreticky Nor Christopher Tveraen.

Program závodu

Sobota

10:00 volný trénink MS side

11:30 volný trénink ME quads

12:00 měřený trénink MS side

14:45 kvalifikace MS side

16:40 I. závod ME quads

17:40 závod last chance MS side

20:00 after party

Neděle

9:30 warm up MS side

10:50 slavnostní zahájení závodu

11:30 II. závod ME quads

13:00 I. závod MS side

14:00 III. závod ME quads

15:45 II. závod MS side

17:00 vyhlášení vítězů