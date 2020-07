Vinou koronavirové krize se prakticky nikde v Evropě ještě nezačalo závodit, a tak se úvodních podniků našeho šampionátu účastní jezdci absolutní světové špičky. Ve třídě MX2 nastoupili tři z první pětky průběžné klasifikace mistrovství světa a pro Kaplici se stala neděle doslova motokrosovým svátkem. Ideální počasí, skvělá konkurence, prakticky žádná zranění a divácká kulisa, jakou Blanská kotlina už skutečně hodně dlouho nepamatuje.

Ve třídě MX2 to bylo velké sólo dvou nejlepších jezdců mistrovství světa, kteří zbytek startovního pole doslova převálcovali. Do první jízdy lépe vypálil lídr šampionátu Francouz Tom Vialle, který u nás hájí barvy jihočeského týmu Motosport Chýnov. Od začátku se mu za zadní blatník nalepil jeho největší rival Belgičan Geerts a v závěru sedmého kola šel před něj. Vialle zaváhal při předjíždění jednoho z jezdců o kolo zpět, Geerts svou šanci využil a do cíle přijel s dvouvteřinovým náskokem jako první.

Ve druhé jízdě si role prohodili. Lépe vypálil Belgičan a Francouz ho třicet minut po trati doslova naháněl jako zajíce. Ale do přímého kontaktu se nedostal a cílem tak projeli ve stejném pořadí jako v první jízdě.

„Pro mě to byl nádherný víkend. Před týdnem v Dalečíně mi to tolik nevyšlo, ale teď se mi podařilo Toma dvakrát porazit, čehož si moc cením,“ pochvaloval si v cíli vítěz třídy MX2 Jago Geerts.

Zklamání se snažil nedávat najevo ani druhý Vialle. „Přestože jsem dojel dvakrát druhý, tak jsem spokojený. Trať se mi líbila a byl to pro mě vynikající trénink na závody mistrovství světa,“ nechal se slyšet.

Celkově třetí skončil Slovák Šikyňa, čtvrtý Rakušan v barvách jihočeského Motosportu Chýnov Sandner a až pátý další rakouský pilot Rene Hofer, kterému závod na prakticky domácí trati příliš nesedl. Až osmý skončil nejlepší z českých jezdců Jakub Terešák.

V kubatuře MX1 byl zcela suverénní sedmý jezdec mistrovství světa třídy MXGP Arminas Jasikonis z Litvy. Cílem úvodního kola první jízdy sice projížděl až jako patnáctý, ale ve čtvrtém už vedl a zcela suverénně zvítězil. Druhý skončil další věhlasný pilot Němec Max Nagl, jenž pokazil start, ale přesto se dokázal prokousat až na stříbrnou příčku.

Třetí dojel Rakušan Rauchenecker a čtvrtý Jihočech Václav Kovář. „Špatně startuji, to je můj dlouhodobý problém. Nakonec jsem se dostal na čtvrté místo, což bylo asi maximum, kterého jsem mohl dosáhnout,“ připustil po první jízdě.

Vidět byli i další Jihočeši. Rudolf Plch byl po startu dokonce druhý, ale pak se projevil tréninkový výpadek kvůli zranění a klesl na jedenáctou pozici. Martin Finěk dojel po pádu patnáctý.

Ve druhé jízdě Kovář ukázal, že startovat občas také umí, a začínal druhý za Naglem. Největší favorit Jasikonis vyjížděl osmý, ale s lehkostí se propletl mezi svými soupeři a opět jasně zvítězil. Nagl dojel druhý, Rakušan Rauchenecker třetí a Kovář přes veškerou snahu jako nejlepší Čech opět čtvrtý. Finěk se blýskl osmým místem, Plch dojel dvanáctý.

Vítězný Jasikonis si pochvaloval průběh závodu. „Chtěl bych poděkovat svému týmu, že mi umožnil v Kaplici startovat. Max byl těžký soupeř a jsem rád, že se mi ho v obou jízdách podařilo předjet. Jsem moc spokojený,“ chválil si.

Druhý Němec Nagl uznal, že jeho soupeř byl lepší. „V první jízdě jsem špatně odstartoval. Ve druhé mi sice start vyšel, ale Arminas byl prostě rychlejší. Jsem však spokojen, nasbíral jsem hodně bodů do celkového hodnocení seriál,“ uvedl.

Mezi veterány byl nejlepší největší favorit Petr Bartoš před Žeravou a Tomanem, závod žen vyhrála v obou jízdách Kristýna Vítková.

Třetí závod MR se měl uskutečnit 26. července v Petrovicích u Karviné, ale s největší pravděpodobností se v tomto termínu pojede opět na jihu Čech v Jiníně.

Výsledky: MX1 – I. jízda: 1. Jasikonis (Litva), 2. Nagl (Něm.), 3. Rauchenecker (Rak.), 4. Kovář, 5. Romančík, 6. Neugebauer, 7. Krč, 8. Smola, 11. Plch, 15. Finěk, II. jízda: 1. Jasikonis (Litva), 2. Nagl (Něm.), 3. Rauchenecker (Rak.), 4. Kovář, 5. Neurauter (Rak), 6. Romančík, 7. Neugebauer, 8. Finěk, 12. Plch. Celkově: 1. Jasikonis 50. 2. Nagl 44, 3. Rauchenecker 40, 4. Kovář 36, 5. Romančík 31, 9. Finěk 19, 10. Plch 19. Stav MR: 1. Nagl 69, 2. Rauchenecker 62, 3. Kovář 56, 4. Jasikonis 50, 5. Romančík 47, 11. Plch 25, 13. Finěk 18.

MX2 – I. jízda: 1. Geerts (Bel.), 2. Vialle (Fr./Red Bull KTM Motosport Chýnov), 3. Sandner (Rak./Motosport Chýnov), 4. Šikyňa (SR), 5. Hofer (Rak./Red Bull KTM Motosport Chýnov), 6. Klein (Rak.), II. jízda: 1. Geerts, 2. Vialle, 3. Šikyňa, 4. Hofer, 5. Kovacs (Maď.), 6. Sandner. Celkově: 1. Geerts 50, 2. Viallle 44, 3. Šikyňa 38. Stav MR: 1. Vialle 94, 2. Hofer 76, 3. Šikyňa 74.

Veteráni: 1. Bartoš 50, 2. Žerava 44, 3. Toman 40. Stav MR: 1. Bartoš 100, 2. Žerava 88, 3. Toman 80.

Ženy: 1. Vítková 50, 2. Kapsamerová (Rak./Motosport Chýnov) 44, 3. Massuryová (Něm./Motosport Chýnov) 40. Stav MR: 1. Vítková 100, 2. Kapsamerová 81, 3. Schnelzerová (Rak./Motosport Chýnov) 72.