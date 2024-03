Smutná zpráva dorazila do redakce Deníku z volejbalové rodiny, která je na jihu Čech velmi početná. Zemřel trenér Karel Knopp. Upřímnou soustrast rodině vyjádřil předseda Jihočeského volejbalového svazu Tomáš Kratochvíl.

České Budějovice porazily Liberec 3:0, klub se loučil s Filou a Kryštofem | Video: Deník/ Kamil Jáša

Karel Knopp zemřel ve čtvrtek ve věku 84 let. Nejen prachatičtí volejbalisté na něj vzpomínají a budou vzpomínat i dál. "S lítostí oznamujeme, že nás ve věku 84 let opustil Karel Knopp. Člověk, který se svým celoživotním nasazením nesmazatelně zapsal do historie volejbalového dění, a to zejména v Prachaticích."

Registrační průkaz sportovce s vlastnoručním podpisem, který přikládáme k tomuto článku, dokumentuje, že Karel Knopp toho nejen pod vysokou sítí na volejbalových kurtech prožil opravdu hodně. Narodil se ještě před válkou. 1. 8. roku 1939. Dlouhá léta působil jako trenér ženských i mužských družstev a k volejbalu přivedl spousty lidí. Volejbalisté budou na Karla Knoppa vzpomínat.

K článku přikládáme do fotogalerie dojemné loučení fanoušků se dvěma legendami Jihostroje. Tomášem Filou a Martinem Kryštofem. "Jihočeši mají volejbal moc rádi. Jsou tady skvělí lidé," vyprávěl Tomáš Fila. "V tomto regionu jsou super lidi," dodal Fila, který tak vzpomněl i na člena volejbalové rodiny Karla Knoppa, který už hraje volejbal na kurtu po nebeskou sítí. "Upřímnou soustrast rodině," doplnil předseda Jihočeského volejbalového svazu Tomáš Kratochvíl.