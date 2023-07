Karel Lavický je v Marseille. Pojede i v Haagu. Chce na čtvrté olympijské hry

Karel Lavický už třikrát startoval na olympijských hrách. Chtěl by i do Paříže. Jachtař z klubu YC DIM Bezdrev startoval na OH v Londýně, v Riu i v Tokiu. Aktuálně je v Marseille a nmyslí na olympijskou kvalifikaci v Haagu.

Snímky z mistrovství Evropy olympijské třídy iQFoil – IQFOiL Youth European Championships Lake Garda 2023. Do Česka putuje zlatá medaile. Karle Lavický je v Marseille | Video: Deník/ Eva Skořepová