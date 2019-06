Zliv - Krásné počasí, náročná a zajímavá trať, hodně diváků. Takové byly kulisy závodu Českého poháru na horských kolech.

Atraktivní boj o body pořadatelé připravili v léty prověřeném terénu na Zadově. Na upravené trati, která vyžadovala kromě vynikající fyzické zdatnosti i vytříbenou techniku, soupeřily české hvězdy se zahraničními. V mužích slavil výhru Američan Keegan Swensson. V ženách vyhrála Mexičanka Chávez Campuzanová, „Je to tady krásné,“ přikyvovala vyčerpaná v cíli. „Je to nádherná trať, jsem šťastná, že jsem vyhrála,“ zářila unavená Mexičanka. Karla Štěpánová ze Zlivi dojela na Zadově do cíle pátá a po náročném víkendu odpovídala na dotazy Deníku.