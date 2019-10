Výborně začalo extraligu volejbalistů Karlovarsko. Zatím ve třech zápasech neztratilo ani set. Dobře si vede také Jihostroj České Budějovice, který ale nastoupí v Ostravě až v pondělí večer.

Po prvním domácím zápase v sezoně dostali hráči od svého věrného fanouška upečený dort. | Foto: Jan Škrle

"V ostravském prostředí to nikdy není jednoduché," říká trenér úřadujících mistrů. Odolena Voda v sestavě s exbudějovickým Krafferem prohrála po boji v domácím prostředí s Ústím nad Labem. Bývalý nahrávač Škody České Budějovice a dnes trenér Aera Odolena Voda Jiří Šiller pro Český volejbalový svaz uvedl: „Gratuluji Ústí k dobrému výkonu a vítězství. My jsme se po prvním setu nedokázali pořádně vrátit do zápasu, bohužel nám mezi prsty utekl třetí set, takže Ústí zaslouženě vyhrálo. Škoda, že jsme neudrželi dobrou diváckou atmosféru, děkujeme.“