Poslední zápas sezony Jihočeši prohráli, Karlovarsko vyhrálo 3:1 na sety.

České Budějovice ve finále extraligy | Foto: Deník/ Daniel Seifert

Do pátého zápasu vyslal trenér Jihostroje René Dvořák do základní sestavy na post univerzála zkušeného Filipa Rejlka. Domácí kouč Jiří Novák svěřil pozici nahrávače do rukou Lukáše Ticháčka. Právě tento muž vydržel na podání až do stavu 6:0. Pak zkazil servis a to byl první bod Jihočechů. Za stavu 8:1 pro Karlovarsko žádal trenér Dvořák už o druhý time out. V polovině setu hosté dvakrát střídali, de Amo a Rejlek z kurtu odešli, Piskáček a Schouten na něj vyrazili. Set už byl ale rozhodnutý 20:9 a 25:15.