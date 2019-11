„Soutěžila i úřadující mistryně světa Adéla Citová,“ říká trenérka Romana Beranová. „Byla tu Vanda Šimková, která je juniorskou mistryní světa,“ přibližuje velký zážitek pro malé i velké závodnice. Nechyběla ani domácí úspěšná reprezentantku Karolína Beranová.

Právě Karolína skončila třetí. „Na začátku sezony bylo snem dostat se do reprezentace, povedlo se to až ve druhé polovině.“ Přišla nominace na ME (4. v Krakově), nominace na MS v Leidenu (3.) „Kája měla velmi náročnou podzimní část, byla ale nádherná, a když šla finálovou sestavu v Českých Budějovicích, která byla poslední, užila si jí na maximum a nechtěla, aby to skončilo.“

Sport Klub RB: 11-13: Viktorie Bláhová (15.), 14 – 16 let: Karolína Beranová (3.), Barbora Kuželová (8.). Nad 17: Lucie Karásková (8. – startovala po úrazu. „Jsme rádi, že je po roční pauze zpátky.“

Soutěže II. a III. VT, se konaly v Ml. Boleslavi. Ve III.VT. ze Sportklubu RB nejlépe uspěla Kamila Zákostelecká. „Nechala si nejlepší výkon na poslední závod, přivezla šesté místo,“ uvedly velmi spokojené trenérky.

Pořadí: Kamila Záksotelecká (6.), Johana Fišerová (20.), Michaela Slovanová (21.), Barbora Lukšová (24.), Sofie Brabcová (32.), Magdalena Jandová (33.), Isabella Váchová (37.), Anna Koupalová (38.), Soňa Pechoušková (39.). Trenérky Klára Klepalová a Nikola Šulcová.