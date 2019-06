„Mám za sebou úžasný šampionát, který byl plný emocí, napětí a přátelství,“ popisovala po návratu mistrovství, které zaplnily stovky účastníků z ČR, Německa, Belgie, Finska, Polska, Ruska, Švýcarska a dalších zemí.

Šampionát probíhal tři dny. Krakov, historická rezidence polských králů s hradem Wawel a katedrálou, se ukázal reprezentantkám ve sportovním aerobiku z evropských států v celé své kráse. Základní a semifinálová kola končila až v pozdních nočních hodinách. „Byla velmi napínavá.“ Výkony pochopitelně velmi pozorně sledovala maminka Karolíny Romana Beranová: „Pro Káju to bylo velmi náročné. Od prvního vstupu do dějiště, kde bylo obrovské množství lidí, skvělá atmosféra, celá česká reprezentace si velmi hlasitě fandila, až po stále se natahující čas základních kol, kdy opravdu juniorky závodily v deset večer.“ Načasování těla a psychiky k závodu stálo spoustu sil. „Karolína byla na tak velkém závodě poprvé.“ Premiérově se s ní setkaly také členky rozhodcovského sboru. „Ony neznaly Káju, ona neznala je, nevěděla, co má očekávat.“

Vyrovnaností výkonu a rozhodností Jihočeška dokázala, že se o ní od začátku mluvilo jako příjemném překvapení šampionátu. „Zejména rozhodčí se vyjadřovali o velkém talentu, nejen ve smyslu technické zdatnosti, ale také o pozitivní energii, která z ní při závodu vyzařuje.“

V základním kole byla Beranová čtvrtá. V semifinále měla mezi známkami i druhá a třetí místa. „V součtu to stále byla čtvrtá pozice.“

Ve finále chyběla jediná známka na to, aby závodnice SK Romany Beranové brala na ME bronz. Předstihly ji dvě krajanky a Švýcarka. „Podle hlavní rozhodčí byly výkony na druhém, třetím a čtvrtém místě úplně vyrovnané,“ říká trenérka Klára Klepalová, která po návratu z ME netajila pocity spokojenosti. O stupních vítězů nakonec rozhodly detaily. „Po létech se nám opět podařilo získat místo v české reprezentaci a navázat na předchozí úspěchy.“ Sportovní klub pod vedením Romany Beranové a Petry Fišerové navazuje na bohatou tradici, v historické bilanci se může pochlubit tituly mistrů světa i Evropy.

Romana Beranová poslala prostřednictvím stránek Deníku poděkování nejen Kláře Klepalové: „Je skvělá trenérka a choreografka. Poděkování si zaslouží také vedení Základní školy a učitelé v Základní škole v Kubatově ulici, všichni vyšli při náročné přípravě na evropský šampionát Káje vstříc.“

Aktuálně si závodnice malou chvíli odpočine, a pustí se do vylepšování sestavy.

„Začátkem října nás čeká mistrovství České republiky, hned pak pojedeme na mistrovství světa,“ říká.