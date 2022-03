Soutěžilo se v několik kategoriích. Podle věku závodnic: do 7 let, 8 – 10 let, 11 – 13 let, 14 – 16 let, 17 – 25 let a 26 a více let.

„Soutěžní aerobic master class je soutěž pro širokou veřejnost, pro každého, kdo cvičí aerobik jen rekreačně pro radost,“ vysvětluje Romana Beranová. „Soutěžící cvičí podle lektora, prověřují úroveň své kardiovaskulární vytrvalosti a trénují schopnost rychle a přesně zachytit neznámé vazby.“

Porota hodnotí schopnost zachycení předvedeného, techniku cvičení, správné držení těla. „U starších kategorií se testuje také síla a flexibilita,“ doplňují trenérky z jihu Čech.

Sport klub reprezentovaly v kategorii 17 – 25 let Karolína Beranová, která získala zasloužené 3. místo a Barbora Kuželová, která zůstala těsně před branami finále.

V kategorii 14 -16 let závodila Berenika Jarůšková.

„Závodnice využily přechodové období, kdy se ještě naplno nezávodí ve sportovním aerobiku, k odreagování se v jiné soutěži, nyní se už plně věnují svému sportovnímu aerobiku a přípravě nových choreografií. První závod je čeká třetí víkend v březnu,“ informuje trenérka z jihu Čech Romana Beranová.