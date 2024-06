FISAF International European Sport Aerobic & Fitness Championships ve švýcarském Pfäffikonu. Klub RB se nominoval ve dvou kategoriích a Karolína Beranová si z kategorie dospělých žen přivezla finálové 8. místo.

Úspěšné závodnice z klubu Romany Beranové uspěly na evropské scéně | Video: Deník/ Romana Beranová

FISAF International European Sport Aerobic & Fitness Championships se uskutečnilo ve švýcarském městě Pfäffikon. Historicky poprvé nejvyšší soutěž doplnil pohárový závod International Open Novice Cup, který dal příležitost závodníkům nižších výkonnostních kategorií vyzkoušet si mezinárodní závod. "Nominaci do nejvyšší evropské soutěže sportovního aerobiku a fitness získalo 326 závodníků s doprovodem 59 trenérů," popisuje maraton soutěží Romana Beranová.

Soutěžní choreografie předvedli závodníci v 5 věkových kategoriích – cadet, junior, youth, adult a master.

Sport klub RB se nominoval hned ve dvou kategoriích: "V kategorii adult ženy nad devatenáct let Karolína Beranová a v kategorii adult dua nad devatenáct let Karolína Beranová a Barbora Kuželová. Obě sestavy se probojovaly do finále."

Zdroj: Deník/ Romana Beranová

Karolína Beranová si z královské kategorie dospělých žen přivezla úžasné finálové 8. místo. "Kája odjížděla na mistrovství Evropy den po úspěšné maturitní zkoušce, takže oslava byla trojnásobná. Finálová umístění v kategorii dospělých mají cenu zlata, prodrat se mezi zkušenou o několik let starší konkurencí je náročné, zejména Belgie má vynikající závodníky."

Úspěšná Jihočeška uvedla: "Bylo to mé první mistrovství v kategorii Adult ženy. Už doma jsem věděla, že si singlovou sestavu chci hlavně užít. To se mi povedlo v každém kole a dostalo mě to až do finále. Mám z toho opravdu velkou radost a jsem na sebe pyšná."

Duo se umístilo na 6. pozici. "V kategorii dua jsou v popředí tři smíšené páry, ke kterým se rozhodčí nekompromisně přiklání a musí se s tím počítat. Mistrovství jsme si obrovsky užily. Nejen kamarádi, ale i trenéři z jiných klubů nám fandili a vytvořili při závodu nezapomenutelnou atmosféru, na kterou budeme rády vzpomínat."

Klub Romany Beranové letos slaví 25 let existence. "Poprvé nám závodnice dorostly do kategorie dospělých, ze které si přivážejí finálová umístění, to je nejlepší odměna," doplnila Romana Beranová.

Trenérka Klára Klepalová je spokojená. "Všichni se těšíme na zasloužené volno a po letních soustředěních nás v říjnu čeká v Brně mistrovství České republiky."