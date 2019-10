Po úspěšných závodech na domácí scéně přidala i významný úspěch na mezinárodní soutěži. „Byla jsem třetí na mistrovství světa ve sportovním aerobiku.“

Talentovaná závodnice se představila v kategorii ženy 14 – 16 let.

„Leiden je nádherné univerzitní městečko,“ shodli se všichni členové úspěšné jihočeské výpravy.

Nizozemsko přivítalo stovky závodníků z ČR, Německa, Belgie, Finska, Polska, Ruska, Švýcarska, Austrálie, Jihoafrické republiky, Kypru… „Celý šampionát se odehrával v krásném hotelovém komplexu. To bylo super, protože se nemuselo nikam přejíždět,“ popisuje trenérka Klára Klepalová.

„O přestávkách mohli závodníci odpočívat na pokojích. Veškeré přípravy probíhaly na pokojích, ale také všude možně po hotelu. Líčení, převlékání… Prostě super podmínky.“

MS 2019 se konalo v průběhu tří dnů.

Základní a semifinálová kola probíhala do pozdních nočních hodin a byla velmi napínavá. „Pro Káju to byl teprve druhý šampionát. První bylo mistrovství Evropy v Polsku.“

Při premiérovém startu na ME obsadila čtvrté místo.

„Napětí bylo veliké, protože jsme přesně neznali světovou konkurenci, jen jsme dostali informaci, že Australanky jsou vynikající.“

Stejně jako na ME ani teď Karolínu Beranovou neznali rozhodčí. Světová porota, až na dva členy, byla úplně jiná než na Evropě.

„Atmosféra šampionátu byla úžasná. Kája se stala miláčkem publika, zahraničních závodníků, když v semifinále po závodní sestavě odcházela z pódia, chytali ji za ruce a říkali beautiful.“

V základním kole byla pátá. „Druhý den v semifinále jsem měla mezi známkami i první místo, ale v součtu známek to byla třetí pozice, třetí den ve finále jsem tuto příčku udržela a získala jsem bronz,“ popisuje.

Jihočeška se při jednom z vrcholů své sportovní kariéry cítila dobře. „Chtěla jsem si to užít.“

Dojetí bylo ohromné, před finálovou sestavou ji vytleskával obrovský dav lidí. Když stála na pódiu. připravená na začátek sestavy, potlesk ještě zesílil. Není divu, že se na tvářích objevily i slzy.

Trenérka si váží psychické odolnosti jedné z nejtalentovanějších světových závodnic. „Je úžasné, že se v jejím věku s prvním úderem hudby za podpory fanoušků dokázala odpoutat a zacvičit krásnou, emotivní sestavu.“

Tu právě Klára Klepalová ušila přesně na míru.

Povedla se báječně.

„Na psychiku je poměrně těžké i to, že víte, že jdete ze třetího místa a medaile je na dosah. Řekli jsme jí, že každé kolo je nový závod, víc nebylo potřeba,“ doplňuje Romana Beranová, jejíž jméno je v názvu úspěšného sportovního klubu, za který její dcera Karolína v domácích soutěžích nastupuje.

Také vyhlášení výsledků bylo vzrušující.

Kategorie žen byla vyhlašovaná až na konci.

Napětí by se dalo krájet.

České závodnice se držely pevně za ruce a čekaly na slova moderátora.

„Byl to krásný zážitek.“

Klára Klepalová z pozice trenérky je naprosto spokojená. „Po letech se nám podařilo získat místo v české reprezentaci a navázat na úspěšnou kariéru klubu, který pod vedením Romany Beranové a Petry Fišerové získal v minulých letech tituly mistrů světa i Evropy.“

Romana Beranová připojila také konkrétní poděkování: „Klára je skvělá trenérka a choreografka. Poděkování patří i panu řediteli a učitelům českobudějovické Základní školy v Kubatově ulici, kteří vyšli vstříc při náročné přípravě na šampionát.“

Karolíně Beranové se na MS podařilo předat svému mateřskému klubu krásný dárek. „Medaile se moc hodí ke dvacátému výročí jeho založení,“ usmívá se.

Romana Beranová shodou okolností trénovala právě Kláru Klepalovou, dokonce už od jejích šesti let. A také ji přivedla několikrát na stupně vítězů. „A ona teď trénuje velmi úspěšně moji dceru.“ Systematickou práci v přípravě ocenilo také vedení Českého svazu aerobiku. „Příkladný je plynulý a nenásilný postup Karolíny Beranové ze třetí výkonnostní třídy, kde začínala v sedmi letech, postupně až do reprezentace v prestižní kategorii juniorek. Je příkladem závodníka, jak to má vypadat, jak se má připravovat v klidu, bez tlaku a velkých ambicí. Závodnice by se měly nechávat v nižších výkonnostních třídách nechávat postupně dozrát.“

Poslední závod sezony se uskuteční v Českých Budějovicích devátého listopadu.