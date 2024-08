V dánském Aarhusu potvrdila Karolína Lojková se svým parťákem formu. Společně vyhráli na mistrovství světa svoji kategorii. Celkově z 258 posádek skončili 66. Závodili v jachtingu ve světové konkurenci.

"Byl to velký zážitek. Byl to druhý závod takovéhoto rozměru hned po mistrovství Evropy, kterého jsem se tuto sezonu zúčastnila a rozhodně to bylo úžasné. Foukalo každý den, což se nestává často. I tím to bylo výborné."

Slečna z Českých Budějovic studuje Gymnázium Česká, jezdí v klubu v Černé v Pošumaví. "Doma jsem skoro i na Lipně. Jsem tady z domácího klubu," přikyvuje. Trénuje právě v Černé v Pošumaví. Občas se stane, že na Lipně nefouká. "Určitě," přikyvuje Karolína. "Na Lipně se to stává často a jachting je hodně o čekání. My spíš trénujeme na moři, kde jsou více závodní podmínky, protože na Lipně se tak často nezávodí, ale i občas si trénujeme i tady."

Jihočeška sledovala pečlivě výkony českých reprezentantů a reprezentantek na olympijských hrách v Paříži. "V té době se konalo naše mistrovství světa, takže zároveň, co jsme závodili, tak jsme sledovali olympiádu a fandili jsme." Studentka Gymnázia Česká v Českých Budějovicích zvládá sportovní i studijní povinnosti. Prestižní škola na ni klade veliké nároky, podobné je to v tréninku.

"Stíhat se to dá. Samozřejmě to náročné je. Je to hodně o disciplíně a motivaci, ale když jsou výsledky, tak je ta motivace a škola taky. Hodně mě ve škole podporují a dávají mi možnosti takhle cestovat, takže to je výborné."

Vědí spolužáci, že Karolína cestuje se sportem po světě? "Samozřejmě to vědí." Někdy se stane, ne ale na Lipně, že fouká tolik, že jachtaři mají obavy. "Když fouká hodně, tak my jdeme spíš jako si to užít, protože občas už je to hodně náročné na to se soustředit na závod. Jsou tam i limity, když fouká moc, tak už to začíná být nebezpečné a loď na to není stavěná. Ale stává se to."

Teď ke konci srpna čeká jachtaře mistrovství České republiky na Nových Mlýnech na Moravě. "Potom nás čekají poslední dva Eurocupy sezony. Jeden na Balatonu v Maďarsku a druhý na jezeře Garda v Itálii."

Karolína Lojková má talent, odvahu, celou kariéru má teprve před sebou.