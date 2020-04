Nejlepší česká a československá běžkařka všech dob Kateřina Neumannová měla jaro roku 2020 prožívat s dcerou Lucií.Původní plán platí. Ale na za oceánu.

Kateřina Neumannová | Foto: Foto:Deník/ Kamil Jáša

Nejlepší česká a československá běžkařka všech dob Kateřina Neumannová měla jaro roku 2020 prožívat s dcerou Lucií.

Původní plán platí.

Obě jsou spolu v každodenním kontaktu.

Jen se změnilo místo.

Obě měly být na tenisovém kempu v USA, kde Lucie měla trénovat, ale místo toho prožívají nejistou dobu doma v Praze.

Kateřina Neumannová se hýbe, jak to jenom jde, ale zároveň velmi pečlivě dodržuje všechna vládní nařízení. „Je třeba, aby je dodržovali všichni rozumní lidé, ale pro mě, abych se udržela zdravá, v kondici, aby normálním způsobem fungoval můj organismus, tím pádem i jeho přirozená obranyschopnost, potřebuji sport, alespoň trošku pohybu,“ vysvětluje Jihočeška.

A tak olympijská vítězka z Turína doma cvičí. „Obden se vydávám do lesa, vyrážím do Šárky,“ přibližuje své výběhy do pražského Šáreckého údolí. „Nebo když jsem byla rodičům nakoupit, jsou teď na Šumavě, tak jsem se byla proběhnout na horách.“

Kateřina Neumannová závodila na letní i na zimních olympijských hrách. Docela důvěrně se dokáže vžít do role sportovců, kteří vinou koronaviru přišli o vrchol čtyřletého období. „Jak jsem registrovala, tak většina z nich vnímá přeložení olympijských her v Tokiu jako správné rozhodnutí, ale je to komplikované.“

Sportovci, kteří už měli většinou letenku v kapse, aktuálně řeší fyzickou kondici, ale také psychiku.

„Všichni měli svoji hlavu nastavenou na olympijské hry toto léto, byli v plném tréninku,“ popisuje Kateřina Neumannová běžný program vrcholového sportovce. „Příprava většinou nebyla omezena jen jednou sezonou, ale delším časovým obdobím,“ doplňuje rodačka z Písku.

„Příprava nebyla vymezena jen kalendářním rokem, ale delším časovým úsekem, to není pro nikoho ze sportovců jednoduché.“

Zrušeny byly předolympijské starty, nekonají se naplánované prověrky formy. Žádné cesty, minimální trénink. Týmové schůzky jsou zakázané, sportovci se snaží udržovat v pohodě individuálně. Střelci, atleti, vodní slalomáři…Prostě všichni.

„Teď v sobě každý musí najít novou motivaci,“ nabízí olympijská vítězka svůj pohled na starosti olympioniků. „Oni si musí vytvořit nové tréninkové plány, to ne pro každého je úplně jednoduché. Důležité je, že situace je pro každého stejná. Věřím tomu, že teď si třeba sportovci dají kratší volno, nastaví se na tu velikou dřinu a tréninkové úsilí, které je bude čekat až do příštího roku.“