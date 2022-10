V pondělí 10.10. najdete na stránkách Deníku obsáhlý rozhovor s bývalou úspěšnou lyžařkou, vyjádří se i k tomu, jak by vnímala případnou lyžařskou sezonu bez Rusů. Tady je malá ochutnávka připravovaného rozhovoru:

Dovolím si položit nejprve poněkud netaktní otázku, za kterou se omlouvám, ale v digitální a internetové době si to stejně najde každý, v únoru vám bude 50., hlásí se tělo třeba po výživnějším sportovním výkonu?

Myslím si, že stav těla úplně nesouvisí s tou číslovkou věku, ale na tom, jak mám zrovna čas sportovat. Takže tělo se hlásí, spíš když flákám sport a nemám na sebe čas.

Jsou sportovní disciplíny, ve kterých se můžete měřit s dcerou Lucií, které bude dvacet let?

Lucka v létě oslavila 19 let. Pořád nemá šanci na běžkách, tam jsem v pohodě. Stejně tak na kole. V pohodě jsem i na sjezdovkách, při horské turistice nebo delším výběhu. Když je běh ale do tempa, tak už nestíhám ani náhodou…. V tenise ji také mohu jen sbírat míče.

(rozhovor v kompletním znění přinese Deník v tištěném pondělním vydání 10.10.)