V hledišti na MČR v atletice byla také olympijská vítězka Kateřina Neumannová. Držela palce dceři. Na táborský stadion Míru dorazila s celou rodinou. Domácí šampionát je jednou z nejvýraznějších akcí v Jihočeském kraji roku 2023.

Tábor prožívá výjimečné období. Fotbalový klub Silon se chystá na sobotní šlágr s Brnem, předpoklad je, že bude vyprodáno. V moderní hale trénuje a hraje přípravné zápasy na ME česká ženská volejbalová reprezentace, do které se vrátila největší hvězda Helena Havelková (neteř fotbalisty Daniela Drahokoupila). Mezi sportovními fanoušky ještě doznívá nedávné MČR v atletice. "Mistrovství České republiky v tak velkém sportu, jakým je atletika, je určitě obrovskou akcí, jako Jihočeška, kde jsem vlastně doma, jsem ráda, že tu mohu být, že tu jsou tak krásné závody," užívala si na tribuně perfektně připraveného stadionu olympijská vítězka v běhu na lyžích Kateřina Neumannová. "Je tady krásná divácká kulisa, jsem na Tábor a Jihočeský kraj pyšná."

Táborský patriot David Bor z pozice Českého atletického svazu dodal: "Je to královna sportu. Nejdůležitější mistrovství. Je to jedna z nejvýznamnějších sportovních akcí, které tady na jihu Čech letos můžeme přivítat." Bor vyzdvihl účast nejlepších českých atletů: "Mistrovství bylo plejádou a ukázkou toho nejlepšího, co česká atletika má. Pro nás je čest, že tyto závodníky můžeme v Táboře přivítat a vidět je na vlastní oči."

Kateřina Neumannová dorazila na stadion Míru s bratrem a také s maminkou. Všichni drželi v rozběhu na 800 metrů palce Lucii Neumannové. "Ráda jezdím fandit dceři, přijeli jsme ji podpořit, Tábor je blízko, přijela babička, brácha, kamarádi, sešli jsme se tu jako rodina. Je hezké, když sport spojuje."

Velkou akci má Tábor za sebou, v sobotu ho čeká výjimečný fotbalový šlágr a v úvodu roku 2024 dokonce MS v cyklokrosu!