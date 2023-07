Dvojice Schweiner - Perušič. Hrají beachvolejbal, jezdí po celém světě. Startovali i na olympijských hrách v Tokiu. Rozhovor poskytl David Schweiner, který byl čestným hostem nového ČEZ Areálu Vltava.

ČEZ Sportovní areál Vltava. Exhibici si zahrál i olympionik z Tokia David Schweiner | Video: Deník/ Kamil Jáša

Jak je ve vašich očích rozehraná olympijská kvalifikace?

Velmi dobře. Skvěle. Na začátek olympijské kvalifikace a na začátek sezony, ve které se koná mistrovství světa, tak jsme zahráli třikrát skvělé výsledky. Máme na kontě páté, první a čtvrté místo. Z turnajů Elite nejvyšší kategorie. Nasbírali jsme hodně bodů. Ještě nám zbývá devět turnajů. Cesta do Paříže bude hodně dlouhá. Musíme předvádět konzistentní výsledky.

O olympijských hrách v Tokiu, kde se v letadle váš kolega nakazil covidem, už spolu nemluvíte?

Moc si o tom nepovídáme. Asi bychom mohli, ale už se toho řeklo dost. Stačilo to. Bude třeba napsat trochu jiný příběh.

Nejlepší by bylo, kdyby ten příběh byl medailový - olympijský. Víte, jaké budou v Paříži kurty?

Zrovna loni tam byl turnaj. V Paříži od Eiffelovkou. Na Martových polích. Byli jsme se tam podívat, moc se těšíme. V tomto městě asi není ikoničtější místo, kde by se turnaj mohl konat.

Podle vizualizace proběhne slavnostní zahájení olympijských her poprvé v historii na řece. Co tomu říkáte?

Doufáme, že nebudeme hrát hned následující den, abychom mohli vidět celý zahajovací ceremoniál. Bylo by fajn, kdybychom nemuseli jít brzy spát kvůli zápasu.

Na vlastní oči jste si prohlédl ČEZ Areál Vltava v Č: Budějovicích, kde se za rok bude hrát turnaj v beachvolejbalu olympijských her dětí a mládeže. Co písečným kurtům u řeky říkáte?

Je to skvělý projekt. Krásné místo u vody v otevřeném prostranství. Kurty jsou tu nádherné. Je kolem nich hodně místa. Kdo to navrhoval, už počítal s tím, že se tady budou konat soutěže, počítal s tím, že třeba mít hodně místa za hřištěm. To je důležité pro hráče i případně pro fanoušky. Možná se to budou budovat další tribuny, i když už teď jsou tu menší, to je skvělé. Já se právě teď přesunu do druhé části areálu, kde si dám něco dobrého k jídlu a pití.

V létě vyrážíte také na pivo?

Já osobně pivu moc neholduju, ale studenou dobrou limči si dám s chutí a něco dobrého k jidlu taky.