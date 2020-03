Radek Mach má z osobního hlediska za sebou skvělou sezonu. Přestože zůstala nedokončená. Nastupoval v reprezentačním dresu v olympijské kvalifikaci, pomohl Jihostroji k vítězství v Českém poháru, výborné výkony předváděl v Lize mistrů.

Co říkáte tomu, že Jihostroj nejspíš opravdu definitivně skončí na druhém místě?

Já bych to tak nebral, pro mě je to sezona bez vítězů a bez umístění.

Kdo by podle vás měl hrát Champions League 2020/21?

Ligu mistrů by měl hrát tým, který letos zvedl nad hlavu nějakou trofej.

Co byste řekl myšlence superfinále v srpnu v 02 Aréně?

Třeba jo, já bych byl pro, ale vzhledem k situaci je to mimo realitu.

Jaké je tedy vaše hodnocení sezony, která skončila dost podivně?

Sezona se rozjížděla pomalu, ale jak jsme se společně blížili k cíli, bylo to lepší a lepší. Proto je škoda, že je konec.

Jak vnímáte všechny problémy, které souvisejí s šířením nového typu koronaviru?

Šíření koronaviru je hrozná věc. Nikdy by mě nenapadlo, že je něco takového možné, že se něčeho takového dožiju.

Jak trávíte volný čas?

Se svojí rodinou. Taky se věnuju nějakým nedodělkům na baráčku.