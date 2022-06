Závodů se účastní na sto závodníků napříč kategoriemi. „Přelom května a června je jediný termín, kdy tyto paddleboardové závody hostit. Voda už je teplá a kemp ještě není úplně plný.“, komentuje Petr Staněk, provozovatel kempu.

Paddleboardový víkend nabízí nejen podívanou na závodníky Českého poháru v paddleboardingu v atmosféře písečné pláže. Celá akce je otevřená veřejnosti – návštěvníci si mohou na vodě vyzkoušet a otestovat nejrůznější paddleboardy od zkuspaddleboard.cz. "Ti odvážnější se mohou přihlásit do závodu například v amatérské kategorii hobby nebo děti do patnácti let," doplňuje Lucie Raabová.

„S federací spolupracujeme už od začátků Českého poháru v paddleboardingu. Na naší pláži ve Windsurfing Mácháč půjčujeme k závodům i celosezonně paddleboardy i s instruktorem, ale i třeba windsurfingová prkna. Větrných dní je dostatek.“, dodává Jiří Richtr, provozovatel půjčovny.

Paddle Fest MácháčZdroj: Deník/ Martin Hladík

Více informací a online přihlášku najdete na webu https://cfsup.cz/paddle-fest-machac/

"Pádlování vestoje na nafukovacích nebo pevných prknech dávno není jen zábava k rybníku," přikyvuje David Raab. "U vodních nádrží, jezer a řek vznikají paddleboardové oddíly a první trenéři s licencí od mezinárodní surfové asociace ISA." Zastřešující svaz Česká federace stand up paddle pořádá už šestý ročník Českého poháru v paddleboardinguu po celé republice. „Poznejte na vlastní ruce a nohy krásu tohoto sportu a přidejte se k nám na jakémkoli závodě. Nebojte se obrátit na naše trenéry a oddíly.“, říká David Raab, prezident federace.

SOBOTA SPRINT, LONG DISTANCE (Open 10-12km / Hobby, Děti, Team cca 3-5 km)

9:00 – 10:15 prezence a vyzvednutí startovních čísel

11:00 výklad trati Sprint

11:30 start závodu Sprint (Děti, Hobby, Open+Junioři)

14:15 výklad trati Long distance

14:30 start závodu Long distance (Open+Junioři) – povinná leash

16:30 start závodu Long distance (Hobby + děti + Team) – povinná leash, pro děti do 15 let i vesty

17:45 vyhlášení výsledků prvního závodního dne

Paddle Fest MácháčZdroj: Deník/ Martin Hladík

NEDĚLE TECHNICAL RACE

9:30 – 10:30 prezence a vyzvednutí startovních čísel

10:45 výklad trati

11:00 start závodu Technical race (Děti, Hobby, Open+Junioři) – děti do 15 let povinná leash

14:30 vyhlášení výsledků druhého závodního dne