Martin Dejčmar patřil k nejlepším jihočeským atletům. Minimálně k nejtalentovanějším. Atletiku už nedělá, v Sokole České Budějovice skončil. Čemu se věnuje teď? "Jedzím v rámci firemních aktivit v roli pořadatele na nejrůznější akce do Německa, Rakouska. Třeba na Oktoberfest nebo na Turné 4 můstků." Plní fukci providera, security. "Zprostředkovatele a ochrany," vysvětluje.

Zdálo by se, že v době, kdy na stadion nemohou diváci, nebo jich tam je jen omezený počet, nemá Dejčmar při akcích žádnou práci.Tak to ale není. "Já se třeba starám o to, aby fotografové byli na svých místech, aby nebyli tam, kde být nemají."

Pršín, Dejčmar a Jiroutová měli nakročeno ke slibné atletické kariéře.Zdroj: Deník/ Kamil JášaV sektorech, které má na starosti, jsou problémy jen výjimečně. Možná mu v tom pomáhá i přirozený respekt, který si vybudoval při sportování na atletickém oválu. "V tomto konkrétním případě ale byli fotografové velmi ukáznění," smál se Jihočech přímo pod skokanským můstkem v Innsbrucku.

Pokud se vypraví na sportovní akci, jako právě třeba na skokanské Turné 4 můstků, tak drží palce českým lyžařům. "Na skoku na lyžích jsem vyrůstal," říká a pokračuje: "S dědou jsme se dívali na ORF, teď mi přišlo petické, že bych se na skoky podíval také živě, škoda, že děda už není na světě, tak mu to nemůžu říct."