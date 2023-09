Mistrovství České republiky v kickboxu se konalo ve sportovní hale v Teplicích. Mistrovství se zúčastnil třeboňský odchovanec taekwon-do, reprezentant ČR taekwon-do ITF, sedmnáctiletý Jakub Rožboud. Bojoval v kategorii do 63 kg. Jeho trenéry jsou Zbyněk Mácha, Jan Mraček a Milan Zach. Podívejte se na video.

Jakub Rožboud se vrátil domů s medailemi | Video: Deník/ archiv Jakuba Rožbouda

Jakub Rožboud startoval celkem ve třech disciplínách. V každé z nich to cinklo. První cenný kov, 3. místo, získal v disciplíně point fighting, když v semifinále prohrál s vítězem letošního Světového poháru. "Pro Kubu to byla první medaile vůbec z této disciplíny, nijak na ni úplně speciálně netrénuje a o to větší radost měl." Druhá medaile byla stříbrná a to z light contactu. "Na tuto disciplínu si věřil nejvíc, je podobná pravidlům TKD, ale bohužel ve finále nestačil na kickboxerského reprezentanta Adama Daniše a doslova jen o pár bodů prohrál, ale za svůj výkon se nemusí stydět." Vše si vynahradil v poslední disciplíně kicklight, kde získal titul mistra České republiky. "Také tady ve finále narazil na Daniše, za zmínku stojí, že Adam je šestnáctinásobný mistr České republiky a letos získal na mistrovství světa třetí místo v této disciplíně." Jakub Rožboud nastoupil do tohoto boje koncentrovaně a od začátku měl zápas ve svých rukách. "V poslední vteřině prvního kola, se Kubovi podařila náramná otočka, kdy trefil soupeře na žebra a ten už do zbytku zápasu nenastoupil."

Pro talentovaného Jakuba Rožbouda je bilance z MČR velmi úspěšná. "Je to obrovský úspěch, když vlastně kickbox dělá jen jako doplněk. Další závody ho čekají na konci října v Ostravě, kde se tradičně koná Moravia Open v kickboxu a taekwon-do, zde se zúčastní v obou sportech."

Za Rožboudovým výrazným sportovním úspěchem stojí především trenéři, Zbyněk Mácha, jeho reprezentační a oddílový trenér Jan Mraček a trenér na kick Milan Zach. "Trenérům patří velký dík," vzkazuje třeboňský talent.