V extralize volejbalistů se úvood sezony Jihostroji České Budějovice nepovedl. Nepomohl ani přílet Kubánce Gonzáleze. České Budějovice se vracely z Kladna bez bodu. Ve čtvrtek přijede do Č. Budějovic Brno.

Jihostroj v Kladně prohrál 1:3 | Foto: Deník/ cvf.cz

Jihostroj České Budějovice v Kladně nebodoval. V extralize je to už druhá bodová nepříjemná ztráta v hale soupeřů za sebou. V sestavě se epizodně objevil i kubánský univerzál González, který přiletěl do ČR teprve na konci týdne. Trenér Kowal mluvil o výborném výkonu soupeře. Jihostroj čeká velmi náročný program, vrcholem této části sezony budou zápas Ligy mistrů. 28.11. přijede do Č. Budějovic Jastrebski Wegiel.

Adam Zajíček (kapitán Kladno volejbal cz): „Jsem rád, že kluci se toho chopili a že k zápasu velmi zodpovědně přistoupili. Mrzí mě zase ten třetí set, naštěstí nás to nestálo vítězství. Myslím, že už bych bouchnul úplně, kdybychom to prohráli. Velká radost, teď si musíme odpočinout a ve středu Gent.“

Zdroj: Bohumil Kučera

Arnaud Josserand (trenér Kladno volejbal cz): „Jsem moc spokojený. V Belgii jsme prohráli zápas, který jsme měli vyhrát. Takže v první řadě jsem velmi rád za mé hráče, protože když se jim v jednom zápase něco nedaří, do dalšího jdou o to více naplno a je s nimi radost pracovat. Výhry si obzvlášť cením, protože České Budějovice jsou týmem, který se letos bude ucházet o titul. Navíc před naším publikem, které nám dodávalo po celou dobu zápasu neskutečnou podporu a hnalo nás dopředu.“

Dynamo České Budějovice: Kalianko, Nováček, Lhotka a Semančík

Eduardo Carísio (kapitán VK Jihostroj České Budějovice): „Byl to těžký zápas. V prvním i druhém setu jsme velmi dobře začali, ale v jejich průběhu nás zradil příjem a nemohli jsme se opřít o servis. Když tyto dva elementy fungovaly, hráli jsme dobře. Ale věděli jsme, co nás tu čeká a že zápas s Kladnem bude velmi náročný. Teď musíme zamakat a už se soustředit na čtvrtek.“

Andrzej Kowal (trenér VK Jihostroj České Budějovice): „Gratuluji Kladnu k vítězství, odehrálo velmi dobrý zápas. Nedalo nám šanci, zejména v prvním a druhém setu. Ty jsme sice začali dobře, ale ve střední pasáži jsme ztratili herní rytmus a měli jsme problém zejména na ztrátu. Jsme zklamaní, ale zítra je nový den a máme na čem pracovat.“