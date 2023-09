Budějovický bojovník Tim Ha zvítězil technickým KO v lize Karate Combat

"Je to příprava, ale prohrát nechceme," usmívá se libero českobudějovického Jihostroje Michael Kovařík. Je jedním ze dvou liber. On chodí do pole, Petr Michálek na příjem. "Doplňujeme se," konstatoval Kovařík. "Je dobře, že se v přípravě setkáváme s nejlepšími českými týmy, jsme rádi za každý přípravný zápas a hrajeme s dobrými soupeři." Kladenští dorazili do Českých Budějovic s Hýským, ale to je tak všechno, co zůstalo z loňska. "Oni úplně obměnili kádr, včetně trenéra, je tam hodně cizinců, to je stejné jako u nás," díval se Kovařík přes rameno přes síť. "Jsme rádi, že je můžeme v přípravě poznat, lépe se tak na ně nachystáme pro základní část extraligy."

Za týden v pátek přijdou do Č. Budějovic Lvi z Prahy. Zápas začne v 16.30 a Michael Kovařík k němu dodává: "Přijďte se podívat," vzkazuje libero fanouškům Jihostroje. "Zápasy s Prahou? To je gró české extraligy. Je to repríza finále, můžeme se společně se všemi na přípravný zápas těšit."