Zhruba 40 běžců se dostalo do cíle tradičního vytrvaleckého závodu Kolem Hluboké. Pořadatelé trasu připravili už k 83. ročníku.

Už brzy ráno pořadatelé perfektně připravili prostor fotbalového stadionu pro běh | Video: Deník/ Kamil Jáša

Podívejte se na video, obětavá parta nadšenců drží tradici běhu Kolem Hluboké. Tento závod změnil původní trasu, ale nepřerušila ho ani válečná léta, proto patří mezi nejstarší v Evropě. Na krátkém videu ukazujeme perfektně připravený prostor na fotbalovém hřišti v Hluboké nad Vltavou, kde závodníci měli zázemí a kam dobíhali. Nejrychlejší ze všech byl jihočeský patriot David Vaš, který 83. ročník silničního běhu na 25 km Kolem Hluboké, mem. manželů Nedobitých, pořádaný TJ KIN ČB a TJ Hluboká, vyhrál. "Já pamatuji ještě starší trasu, kdy se běželo po silnici z Českých Budějovic směrem na Písek," popisuje účastník 83. ročníku Miroslav Šimek. "To už si dnes ani nikdo nedokáže představit. V neděli dopoledne stálo policejní auto na kraji Budějovic a jen trochu zpomalovalo, my po hlavní silnici běželi spoustu kilometrů. Po jedné z hlavních výpadovek z Budějovic se dnes zdá téměř nepředstavitelné, že by se tam pustil běžecký závod," doplnil Šimek vzpomínku na předchozí ročníky.

83. ročník dokončilo 36 sportovců.